Певица Злата Огневич рассказала, как едва не оказалась за решеткой в Беларуси.

Артистка вспомнила историю, которая произошла с ней в Минске в 2018 году. Тогда она туда ездила с концертами.

— Были дни Украины в Беларуси, можете себе представить — такое когда-то было. Итак, я приехала в Минск, зашла в гостиничный номер, отдыхаю себе, расслабляюсь, масочку сделала, патчи наложила на глаза… Тут стук в дверь и такой грубый мужской голос мне говорит: Вы такая-то? Говорю: Да. Они: Выходите, мы вызываем вас на допрос, вы должны пройти с нами, — вспоминает Злата.

По словам Златы, она каким-то образом оказалась в определенных списках РФ, и, соответственно, автоматически в списках Беларуси.

— Вы все знаете это правило, что Беларусь всегда выдает всех тех, кто в списках нежелательных гостей РФ. Поэтому я так и узнала, что мне ни в коем случае нельзя приезжать туда с концертами и, потому что это были правительственные концерты, мне удалось не попасть за решетку. Только из-за этого. Но с тех пор я больше не езжу в Беларусь, — отметила Огневич.

Ранее Злата Огневич рассказала, что власти оккупированного Крыма лишили ее звания Заслуженной артистки Крыма. В списках “лишенных” она оказалась вместе с боксером Александром Усиком, отметив, что рада этому.