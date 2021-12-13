Американська акторка Різ Візерспун здивувала фанатів схожістю зі своєю донькою. 22-річна Ава Філіп дуже нагадує свою 45-річну маму.

Знаменитість опублікувала відео зі своєю сім’єю в Instagram: у ролику Різ красується її донька, 51-річний чоловік Джим Тот, 18-річний син Дікон та 9-річний Теннессі.

Зірки з’явилися на прем’єрі мультфільму Співай 2 у Лос-Анджелесі – Візерспун подарувала одному з героїв свій голос.

Тандем матері та доньки більше був схожий на появу сестер: Різ позувала в міні-сукні з довгими рукавами з картатим візерунком, що сягала приблизно середини стегна. Свій образ вона доповнила розпущеним волоссям та червоними туфлями на підборах.

22-річна Ава красується поряд з мамою у чорній короткій сукні з глибоким декольте. Вона зібрала волосся і одягла туфлі на підборах у колір сукні. Попри червоно-бордовий колір волосся, Філіп дуже схожа на свою маму.

Нагадаємо, що перша частина комедійного мюзиклу Співай стала справжнім хітом, зібравши у світовому прокаті $634,2 млн при бюджеті $75 млн.

Співай 2 з’явиться у кінотеатрах вже 22 грудня.

Нагадаємо, що Різ Візерспун опинилася на 74-му рядку рейтингу найвпливовіших жінок світу 2021 року за версією Forbes. Ще у 2012 році вона заснувала продюсерську компанію Pacific Standard, а у 2016 році стала партнером Otter Media.