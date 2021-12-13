Американская актриса Риз Уизерспун удивила фанатов схожестью со своей дочерью. 22-летняя Ава Филлипп очень напоминает свою 45-летнюю маму.

Знаменитость опубликовала видео со своей семьей в Instagram: в ролике Риз красуется ее дочь, 51-летний муж Джим Тот, 18-летний сын Дикон и 9-летний Теннесси.

Звезды появились на премьере мультфильма Зверопой 2 в Лос-Анджелесе — Уизерспун подарила одному из героев свой голос.

Тандем матери и дочери больше походил на появление сестер: Риз позировала в мини-платье с длинными рукавами с клетчатым узором, доходившем примерно до середины бедра. Свой образ она дополнила распущенными волосами и красными туфлями на каблуках.

22-летняя Ава красуется рядом с мамой в черном коротком платье с глубоким декольте. Она собрала волосы и надела туфли на каблуках в цвет платья. Несмотря на красно-бордовый цвет волос, Филлипп очень похожа на свою маму.

Напомним, что первая часть комедийного мюзикла Зверопой стала настоящим хитом, собрав в мировом прокате $634,2 млн при бюджете в $75 млн.

Зверопой 2 появится в кинотеатрах уже 22 декабря.

Напомним, что Риз Визерспун оказалась на 74 строчке рейтинга самых влиятельных женщин мира 2021 года по версии Forbes. Еще в 2012 году она основала продюсерскую компанию Pacific Standard, а в 2016 году стала партнером Otter Media.