1 грудня відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його мета – підвищити поінформованість людей про цю епідемію, спричинену поширенням ВІЛ-інфекції.

Ця хвороба невиліковна, проте за допомогою терапії можна продовжити життя на десятки років. Серед хворих на СНІД чимало знаменитих і всесвітньо відомих людей. Як живуть зірки, які публічно заявили про свій позитивний ВІЛ-статус – далі в матеріалі.

Біллі Портер

Зірка серіалу Американська історія жахів Біллі Портер розповів про те, що він ВІЛ-позитивний, нещодавно – у травні 2021 року, проте з діагнозом актор живе вже понад 10 років.

Він зізнався, що спочатку боявся заявити про це публічно і сказав, що про це знали всі, хто мав знати, окрім його матері.

– Я намагався жити і будувати кар’єру, але не був певен, що в мене вийде, якщо про це дізнаються не ті люди. Для них це було б ще одним приводом для дискримінації, – сказав Біллі в одному з інтерв’ю.

Актор зізнався, що наразі почувається здоровішим, ніж будь-коли, і відвідує лікаря раз на три місяці. А також заявив, що він набагато більший за цей діагноз, і якщо хтось не захоче з ним співпрацювати після публічного визнання, це означає, що вони його не варті.

Портер продовжує свою акторську кар’єру, нещодавно він з’явився в фільмі Попелюшка, де зіграв хресну-фею.

Кончита Вурст

Співак Томас Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончита Вурст і як переможець Євробачення 2014 року, розповів про зараження ВІЛ у 2018 році. Тоді у своєму Instagram він зізнався, що перебуває в позитивному статусі тривалий час і не мав наміру про це розповідати широкому загалу, якби не зазнав шантажу з боку свого колишнього друга.

– Я нікому не дам права погрожувати мені. Відтоді, як мені поставили діагноз, я на медикаментозному лікуванні… Не хотів заявляти публічно, щоб уберегти свою сім’ю, яка знала про це та підтримувала мене, – говорив співак.

Крім того, він зазначив, що його сексуальні партнери знали про позитивний ВІЛ-статус.

Також він заявив, щоб шанувальники не хвилювалися, оскільки у нього все гаразд зі здоров’ям, він почувається сильнішим і вільнішим, ніж будь-коли.

Чарлі Шин

У листопаді 2015 року американський актор Чарлі Шин підтвердив свій позитивний ВІЛ-статус. Діагноз йому поставили в 2011 році, однак упродовж чотирьох років він мовчав і платив шантажистам гроші.

В одному з інтерв’ю Чарлі зізнався, що виплатив понад $10 млн за мовчання. Крім того, на нього подали до суду жінки, яких він не попереджав про свою хворобу та займався з ними незахищеним сексом.

Також у 2017 році Шина звинуватили в тому, що в нього був секс із 13-річним на той момент Корі Геймом. Після цього Чарлі не з’являвся у великих проектах.

Надя Бенаїсса

Німецька співачка мароккано-сербського походження Надя Бенаїсса набула широкої популярності, виступаючи в жіночому поп-гурті No Angels.

В 1999 році артистка народила доньку, саме на той час у неї і виявили ВІЛ. Жінка продовжувала будувати успішну музичну кар’єру, виступати у гурті та навіть випустила сольний альбом.

У 2009 році Надю заарештували за те, що вона займалася незахищеним сексом із кількома чоловіками, один із яких заразився від неї. Артистка визнали свою провину, і в 2010 році її було засуджено до двох років умовного ув’язнення та 300 годин громадських робіт.

Судячи з Instagram Бенаїси, наразі вона відвідує світські заходи, займається спортом, музикою та рекламує різні бренди.

Андреас Лундстедт

Шведський музикант, хореограф та екс-соліст гурту Alcazar Андреас Лундстедт підтвердив чутки про свій позитивний ВІЛ-статус у 2007 році. В 2012 році вийшла його автобіографічна книга Mitt positiva liv, яку супроводжував мінімалістичний промо-ролик.

Крім того, ще в 2007 році Андреас зізнався, що він гей. Наразі артист продовжує виступати на публіці, чим активно ділиться у своєму Instagram.