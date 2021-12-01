1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Его цель — повысить осведомленность людей об этой эпидемии, вызванной распространением ВИЧ-инфекции.

Эта болезнь неизлечима, однако с помощью терапии можно продлить жизнь на десятки лет. Среди заболевших СПИДом немало знаменитых и всемирно известных людей. Как живут звезды, которые публично заявили о своем положительном ВИЧ-статусе — далее в материале.

Билли Портер

Звезда сериала Американская история ужасов Билли Портер рассказал о том, что он ВИЧ-позитивен совсем недавно — в мае 2021 года, однако с диагнозом актер живет уже более 10 лет.

Он признался, что изначально боялся заявить об этом публично и сказал, что об этом знали все, кто должен был знать, кроме его матери.

— Я пытался жить и строить карьеру, но не был уверен, что у меня получится, если об этом узнают не те люди. Для них это было бы еще одним поводом для дискриминации, — сказал Билли в одном из интервью.

Актер признался, что сейчас чувствует себя здоровее, чем когда-либо и посещает врача раз в три месяца. А также заявил, что он намного больше этого диагноза, и если кто-то не захочет с ним сотрудничать после публичного признания, то эти люди его не достойны.

Портер продолжает свою актерскую карьеру. Совсем недавно он появился в фильме Золушка, где сыграл крестную-фею.

Кончита Вурст

Певец Томас Нойвирт, более известный под псевдонимом Кончита Вурст и как победитель Евровидения-2014, рассказал о заражении ВИЧ в 2018 году. Тогда в своем Instagram он признался, что находится в позитивном статусе продолжительное время и не собирался об этом рассказывать широкой общественности, если бы не поддался шантажу со стороны своего бывшего друга.

— Я никому не дам права угрожать мне. С момента получения диагноза я на медикаментозном лечении… Не хотел заявлять публично, чтобы уберечь свою семью, которая знала об этом и поддерживала меня, — говорил певец.

Кроме того, он отметил, что его сексуальные партнеры знали о положительном ВИЧ-статусе.

Также он заявил, чтобы поклонники не волновались, поскольку у него все в порядке со здоровьем, он чувствует себя более сильным и свободным, чем когда-либо.

Чарли Шин

В ноябре 2015 года американский актер Чарли Шин подтвердил свой положительный ВИЧ-статус. Диагноз ему поставили в 2011 году, однако на протяжении четырех лет он молчал и платил шантажистам деньги.

В одном из интервью Чарли признался, что всего выплатил более $10 млн за молчание. Кроме того, на него подали в суд девушки, которых он не предупреждал о своей болезни и занимался с ними незащищенным сексом.

Также в 2017 году Шина обвинили в том, что у него был секс с 13-летним на тот момент Кори Хэймом. После этого Чарли не появлялся в крупных проектах.

Надя Бенаисса

Немецкая певица мароккано-сербского происхождения Надя Бенаисса получила широкую популярность, выступая в женской поп-группе No Angels.

В 1999 году артистка родила дочь, именно в то время у нее и обнаружили ВИЧ. Женщина продолжала строить успешную музыкальную карьеру, выступать в группе и даже выпустила сольный альбом.

В 2009 году Надю арестовали за то, что она занималась незащищенным сексом с несколькими мужчинами, один из которых заразился от нее. Артистка признала свою вину и в 2010 году была приговорена к двух годам условного заключения и 300 часам общественных работ.

Судя по Instagram Бенаиссы, сейчас она посещает светские мероприятия, занимается спортом, музыкой и рекламирует различные бренды.

Андреас Лундстедт

Шведский музыкант, хореограф и экс-солист группы Alcazar Андреас Лундстедт подтвердил слухи о своем положительном ВИЧ-статусе в 2007 году. В 2012 году вышла его автобиографическая книга Mitt positiva liv, которую сопровождал минималистический промо-ролик.

Кроме того, еще в 2007 году Андреас признался, что он гей. Сейчас артист продолжает выступать на публике, чем активно делится в своем Instagram.