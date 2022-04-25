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Персони

Билл Мюррей вляпался в скандал на съемках: Распускал руки и флиртовал

25 апреля 2022, 16:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Билл Мюррей
Источник: Depositphotos

Билл Мюррей вляпался в скандал на съемках фильма Все мы смертны. По словам съемочной команды и актеров, его выходки перешли черту, из-за чего работу над картиной заморозили.

Известно, что на 71-летнего актер была подана жалоба за неподобающее поведение на съемочной площадке.

— Можно сказать, что он распускал руки. Он не трогал женщин за интимные места, но мог обнять их, потрогать за волосы, дернуть за хвост — все это происходило в комедийной манере. Все любят Билла, но в этот раз он перешел черту безобидного юмора — некоторые женщины чувствовали себя неловко, — заявил инсайдер Page Six.

Член съемочной группы заявил, что Мюррею нравится флиртовать с женщинами — ему нравится поэзия и романтика, но до сих пор не уверен в том, что он перешел черту.

О выходках Билла во время съемок фильмов припомнил и актер Бен Дрейфус. Он заявил, что компании Walt Disney пришлось нанять телохранителей для защиты актеров и съемочной группы комедии 1991 года А как же Боб?. Это было необходимо из-за Мюррея.

— У Билла Мюррея случился нервный срыв во съемок фильма А как же Боб?, потому что он хотел дополнительный выходной, а Лора отказала. Он сорвал очки с ее лица, а когда мой отец пожаловался на его поведение — швырнул в него пепельницей, — рассказал Бен в Twitter.

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Источник
PageSix
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Білл Мюррей
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