Билл Мюррей вляпался в скандал на съемках фильма Все мы смертны. По словам съемочной команды и актеров, его выходки перешли черту, из-за чего работу над картиной заморозили.

Известно, что на 71-летнего актер была подана жалоба за неподобающее поведение на съемочной площадке.

Член съемочной группы заявил, что Мюррею нравится флиртовать с женщинами — ему нравится поэзия и романтика, но до сих пор не уверен в том, что он перешел черту.

О выходках Билла во время съемок фильмов припомнил и актер Бен Дрейфус. Он заявил, что компании Walt Disney пришлось нанять телохранителей для защиты актеров и съемочной группы комедии 1991 года А как же Боб?. Это было необходимо из-за Мюррея.

— У Билла Мюррея случился нервный срыв во съемок фильма А как же Боб?, потому что он хотел дополнительный выходной, а Лора отказала. Он сорвал очки с ее лица, а когда мой отец пожаловался на его поведение — швырнул в него пепельницей, — рассказал Бен в Twitter.

Bill Murray had a meltdown during what about bob because he wanted an extra day off and Laura said no and ripped off her glasses off her face and my dad complained about his behavior and Bill Murray threw an ashtray at him. https://t.co/Ns0h29hki5

