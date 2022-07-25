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Біль від втрати та лють до нелюдів: Вакарчук прокоментував загибель полковника Гуляєва

25 Липня 2022, 14:32
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Біль від втрати та лють до нелюдів: Вакарчук прокоментував загибель полковника Гуляєва
Джерело: Святослав Вакарчук

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук прокоментував загибель командира 28-ї окремої механізованої бригади Віталія Гуляєва.

В Instagram Вакарчук оприлюднив фото з полковником, наголосивши, що особисто його знав. Музикант зазначив, що Віталій був рішучою та відданою своїй справі людиною, яка всім серцем любила Україну та захищала її з 2014 року.

– Знаю, для воїна – честь загинути, захищаючи рідну землю. Але… Я особисто його знав. Востаннє ми бачилися на початку липня. Подивіться на це фото. Подивіться, якою світлою людиною він був! Немає слів, щоб описати, що зараз відчуваю… Гордість, що знав героя. Біль від такої тяжкої втрати. І лють до нелюдів, які щодня знищують наших найкращих із найкращих, нашу землю, – написав Святослав.

Артист наголосив, що Україна обов’язково виграє в повномасштабній війні з РФ.

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– Переможемо заради наших батьків, які нас тут виховали. Заради наших дітей, котрим тут жити після нас. Заради пам’яті героїв. Таких, як Віталій Гуляєв. Вічна пам’ять, – зазначив Вакарчук.

Віталій Гуляєв загинув на півдні України. Минулого вересня він очолив 28-му Одеську бригаду імені Лицарів Зимового Походу. Під командуванням полковника бригада зупинила просування російських військ на півдні.

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