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Вакарчук зі сцени показав середній палець Росії: Україна обов’язково переможе

29 Червня 2022, 10:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Вакарчук зі сцени показав середній палець Росії: Україна обов’язково переможе

Фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук показав середній палець Росії зі сцени. Музикант вирішив не стримувати своїх емоцій на благодійному концерті у Польщі.

Крім сильного жесту в бік РФ, Святослав також звернувся до своїх фанів, які прийшли підтримати Україну в цей нелегкий час.

– Росія хоче деморалізувати нас, хоче поставити нас на коліна, змусити боятися, впадати в депресію, думати про те, як було в минулому, – заявив Вакарчук і показав середній палець загарбникам.

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Співак також зі сцени подякував польському народу за підтримку – після жесту в бік Росії зал голосно зааплодував.

– Ми знаємо, що ми йдемо в майбутнє гордо та впевнено – за допомогою друзів, таких як Польща, Україна обов’язково переможе. Це станеться навіть швидше, ніж ми гадаємо. Головне – працювати для цього щодня, – додав фронтмен.

Відомо, що на концерті було понад 4 тис. слухачів, а виручені із заходу кошти підуть на допомогу українським біженцям та захисникам.

Лідер гурту Океан Ельзи радує шанувальників своїми діями – у червні Вакарчук вперше показав перше фото із сином, якому 19 числа виповнився один рік. На знімку малюк зворушливо тримає батька за палець.

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Теги
Війна в Україні Океан Ельзи Святослав Вакарчук
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