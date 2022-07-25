Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук прокомментировал гибель командира 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Гуляева.

В Instagram Вакарчук обнародовал фото с полковником, отметив, что лично его знал. Музыкант подчеркнул, что Виталий был решительным и преданным своему делу человеком, который всем сердцем любил Украину и защищал ее с 2014 года.

— Знаю, для воина – честь погибнуть, защищая родную землю. Но… Я лично его знал. В последний раз мы виделись в начале июля. Посмотрите на это фото. Посмотрите, каким светлым человеком он был! Нет слов, чтобы описать, что я сейчас чувствую… Гордость, что знал героя. Боль от столь тяжелой потери. И ярость к извергам, которые каждый день уничтожают наших лучших из лучших, нашу землю, — написал Святослав.

Артист подчеркнул, что Украина обязательно выиграет в полномасштабной войне с РФ.

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— Победим ради наших родителей, которые нас здесь воспитали. Ради наших детей, которым здесь жить после нас. Ради памяти героев. Таких, как Виталий Гуляев. Вечная память, — отметил Вакарчук.

Виталий Гуляев погиб на юге Украины. В прошлом сентября он возглавил 28-ю Одесскую бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода. Под командованием полковника бригада остановила продвижение русских войск на юге.