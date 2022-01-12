Українській співачці та головній героїні реаліті Холостячка 2 Златі Огнєвіч сьогодні, 12 січня, виповнилося 36 років. На честь цього артистка написала собі послання, яким поділилася з усіма в Instagram.

Злата сказала, що пропонує собі цікавішу гру, ніж танці з чоловіками – життя. Вона закликала себе грати, створювати правила та змінювати їх під час переходу на наступний рівень. Послання вона супроводила кадрами з Танзанії, де наразі перебуває на відпочинку.

– Пізнавай себе і пізнавай людей, визнавай внесок кожної людини у твоє повсякденне життя. Не бійся туманів і дощів, бійся перетворитися на пустелю, – написала Огнєвіч.

Співачка згадала, про що мріяла в дитинстві, та сказала, що всі можливості відкриті.

– Так багато є ще версій тебе, обирай будь-яку та живи. Життя надто прекрасне, щоб проводити його в темряві та смутку, лети на світло! Неосяжний світ належить тобі, а ти належиш світові, зараз і назавжди, – підсумувала артистка.

У коментарях шанувальники артистки вітають її з днем ​​народження та бажають щасливого життя.

Будьте щасливі!

Нехай збуваються всі бажання!

Бажаю щастя, здоров’я, справжнього кохання та успіхів у творчості.

Злато, з днем ​​народження вас! Бажаю бути вам по-справжньому щасливою!

Ти заслуговуєш на щастя! – пишуть підписники Огнєвіч.

Злата не тільки співачка та головна героїня Холостячки 2, вона талановита артистка та призерка Євробачення 2013. Детальну біографію Злати Огнєвіч – читайте на Фактах ICTV.