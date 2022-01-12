Украинской певице и главной героине реалити Холостячка 2 Злате Огневич сегодня, 12 января, исполнилось 36 лет. В честь этого артистка написала себе послание, которым поделилась со всеми в Instagram.

Злата сказала, что предлагает себе более интересную игру, чем танцы с мужчинами — жизнь. Она призвала себя играть, создавать правила и менять их при переходе на следующий уровень. Послание она сопроводила кадрами с Танзании, где сейчас находится на отдыхе.

— Познавай себя и познавай людей, признавай вклад каждого человека в твою повседневную жизнь. Не бойся туманов и дождей, бойся превратиться в пустыню, — написала Огневич.

Певица вспомнила о чем мечтала в детстве и сказала, что все возможности открыты.

— Так много есть еще версий тебя, выбирай любую и живи. Жизнь слишком прекрасна, чтобы проводить ее в темноте и грусти, лети на свет! Необъятный мир принадлежит тебе, а ты принадлежишь миру, сейчас и навсегда, — подытожила артистка.

В комментариях поклонники артистки поздравляют ее с днем рождения и желают счастливой жизни.

Будьте счастливы!

Пусть сбываются все желания!

Желаю счастья, здоровья, настоящей любви и успехов в творчестве.

Злата, с днем рождения вас! Желаю быть вам по настоящему счастливой!

Ты заслуживаешь на счастье! — Пишут подписчики Огневич.

Злата не только певица и главная героиня Холостячки 2, она талантливая артистка и призер Евровидения 2013. Детальную биографию Златы Огневич — читайте на Фактах ICTV.