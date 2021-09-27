Украинская певица Тина Кароль показала, как стоит на гвоздях.

На личной странице в TikTok звезда обнародовала видео, на котором продемонстрировала свою новую привычку. Она призналась, что начала практиковать гвоздестояние только в этом году.

На ролике можно увидеть, как Тина в обтягивающем фиолетовом комбинезоне становится на две доски и улыбается.

— Мой день сопровождается необычной действием — стойкой на гвоздях, к которой я пришла в этом году. Это больно! Но это больше о принятии боли и того, насколько он страшен. Возможно, наш мозг рисует его таким, невероятно болезненным. Я пока еще только начинаю, — отметила Тина.

В комментариях поклонники выразили свое восхищение певицей. А кое-кто отметил, что уже давно хочет попробовать гвоздестояние.

Это показатель того, насколько она сильна. И морально, и физически.

Ух, Тина! Совсем бесстрашная!

Какая же все-таки Тина сильная, ведь она через столько боли прошла. Я каждый раз восхищаюсь той силой, которая живет внутри такой хрупкой девочки.

Вау, ничего себе!

Тина, ты крутышка! Уже давно задумываюсь о гвоздях, но страшно.

Боже, мне даже больно стало. Сильная наша. Гордимся тобой!

Красивая и сильная, — пишут в комментариях.

Среди украинских звезд гвоздестояние также практикует актриса Ксения Мишина. По ее словам, это потрясающий опыт, во время которого появляется возможность встретиться с самой собой и своим внутренним миром через ту определенную боль, которую ты проживаешь.

Ксения добавила, что благодаря этому занятию ей удалось переосмыслить многие ситуации своей жизни и понять, что происходит внутри нее.

Недавно Тина Кароль показала свои прыжки на скакалке. Звезда прыгает 40-45 минут.

Тина не сразу пришла к такому результату, а начинала она с одной минуты. Ее любимый вид прыжков — прокрутка рук и скакалки через приседания.