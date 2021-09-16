Українська співачка Тіна Кароль розповіла про роман з двома чоловіками, любов до McDonald’s та відпочинок наодинці.

На особистому YouTube-каналі зірка оприлюднила відео, де відповіла на запитання шанувальників у форматі було/не було.

Тіна зізналася, що раніше їздила за кермом автомобіля, але цей досвід виявився досить сумний. Іноді співачка може сплутати свою машину та сісти до чужих людей.

На сцені Тіна часто забуває слова пісень, але досі не знає, як з цим боротися.

– Це постійно зі мною відбувається. Не знаю, як з цим боротися. Я можу вже 10 років співати пісню, але потім забути слова, – сказала Тіна.

Попри те, що Кароль займається спортом та правильно харчується, іноді вона дозволяє собі поласувати фаст-фудом.

– Коли закінчився Atlas Weekend, я відразу поїхала в McDonald’s, відразу. Я замовила собі найбільшу порцію всього. Я з’їла все, – розповіла Кароль.

Зірка поділилася, що одного разу крутила роман відразу з двома чоловіками. А під час старту музичної кар’єри запізнювалася на літак через те, що загубилася у Duty Free.

Також Тіна поділилася враженнями від відпустки, в яку вирушила одна.

– Це досить дивна історія, але дуже необхідна. Спочатку тобі некомфортно. Але круто, коли ти один і без зв’язку. Відразу з’являються абсолютно інші думки, згадуються всі страхи, – сказала співачка.

Кароль ніколи не танцювала у нічному клубі до ранку і ніколи не купалася голою в океані. Але співачка дуже хоче це виправити.

Нещодавно Тіна Кароль поділилася серією пікантних фото, під якими заінтригувала шанувальників романтичним посланням.

Виконавиця опублікувала знімки, на яких постала в напівпрозорому комбінезоні, виставивши спідню білизну чорного кольору напоказ.