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Безперечно переслідує: Леонардо Ді Капріо зацікавився Джіджі Хадід

13 Вересня 2022, 12:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Безперечно переслідує: Леонардо Ді Капріо зацікавився Джіджі Хадід
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зацікавився відомою моделлю Джіджі Хадід.

47-річна зірка фільму Вовк з Уолл-стріт проводить час у Нью-Йорку з 27-річною дівчиною.

За словами інсайдера, вони лише впізнають одне одного і ще не зустрічаються.

Зараз дивляться

– Лео безперечно переслідує Джіджі, – каже близьке до пари джерело.

Варто зазначити, що наприкінці серпня Леонардо Ді Капріо розійшовся зі своєю дівчиною Камілою Морроне. Разом вони були із 2017 року.

Крім того, користувачі мережі жартівливо активно обговорюють те, що актор не зустрічається з дівчатами віком від 25 років, оскільки як тільки їм виповнюється ця цифра, він їх кидає.

Однак, Хадід вже 27, можливо, саме вона зламає систему голівудської зірки.

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Джерело
People
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Леонардо Ді Капріо
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