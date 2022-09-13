Голливудский актер Леонардо Ди Каприо заинтересовался известной моделью Джиджи Хадид.

47-летняя звезда фильма Волк с Уолл-стрит проводит время в Нью-Йорке с 27-летней девушкой.

По словам инсайдера, они только узнают друг друга и еще не встречаются.

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— Лео определенно преследует Джиджи, — говорит близкий к паре источник.

Стоит отметить, что в конце августа Леонардо Ди Каприо расстался со своей девушкой Камилой Морроне. Вместе они были с 2017 года.

Кроме того, пользователи сети шутливо активно обсуждают то, что актер не встречается с девушками старше 25 лет, поскольку как только им исполняется эта цифра, он их бросает.

Однако, Хадид уже 27, возможно, именно она сломает систему голливудской звезды.