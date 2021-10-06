Украинская певица Анастасия Приходько рассказала об условиях, в которых представляла Россию на международном песенном конкурсе Евровидение 2009.

Звезда призналась, что приехав в Москву, к ней относились как к эмигрантке.

— Мне просто не давали кушать. У меня не было денег, мне выдавали 1000 рублей на два дня. Я должна была приносить чеки, которые предоставлялись компании Константа рекордс. Мне очень хотелось есть, и я помню, как администраторы мне покупали еду. За счет неправильного питания, я очень сильно поправилась и вышла на сцену как неваляшка, — вспомнила звезда.

Белое платье, в котором Настя выступала на Евровидении, покупали не в модных бутиках, а на рынке.

— Я не хотела одевать это платье. Мне в тот момент, как золушке, хотелось быть красивой, меня же увидит Европа. Но меня отправили на сцену со словами: “Ты должна вызывать жалость”, — добавила звезда.

На Евровидении Анастасия выступала с песней Мама, которую написал продюсер Константин Меладзе. На конкурсе певица заняла 11 место, а через некоторое время Меладзе прекратил с ней сотрудничество.

Cама Приходько заявила, что больше никогда не будет петь хит Мама, потому что с ним связаны не приятные для нее вещи.

Только сейчас Приходько рассказала о сложных отношениях с Меладзе и призналась, что Евровидение, которое они прошли вместе, было настоящим адом.

Всех подробностей звезда не раскрыла, поскольку отметила, что эта тема является очень неприятной для него.