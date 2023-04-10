Певица Оля Полякова вновь высказалась о предательнице Ани Лорак после того, как высмеяла ее “заказ” в Украине.

Недавно Лорак дала большое интервью, в котором в очередной раз заговорила об Украине, попытавшись оправдаться и не назвав войну войной. Оля говорит, что ей остается делать, как не оправдываться. Считает, что ее вообще нужно вычеркнуть из нашей памяти.

— Это человек без совести, мозгов. То, что она не может назвать войну войной. Вообще эти интервью, в которых они не могут сказать никакой конкретики. Я была маленькая, 40-летняя женщина говорит, что она была маленькой? Абсолютно дурацкие оправдания. Все вы понимаете, все вы знали! Вы просто очень хотели денег! И никакого оправдания нет, — сказала Полякова в эфире одного украинского телеканала.

Добавляет, если бы предательница сказала: — Да, я хотела денег, хотела зарабатывать, это моя ошибка, — тогда бы это было хотя бы честно.

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— А она начинает: — Я не понимала, я глупенькая, я маленькая. Ну блин… Я еще в интервью в 2016 году говорила, что человек, которому более 27-30 лет не может быть аполитической. Если у вас есть право голосовать, то вы политически ответственны, — подчеркнула Оля.

Напомним, недавно Оля Полякова отреагировала на заявление предательницы Ани Лорак о том, что в Украине ее якобы “заказали” и не давали работать.

Оля тогда сказала, знает, кто это сделал, и назвала свое имя. Видеообращение Полякова обнародовала в День смеха — 1 апреля.