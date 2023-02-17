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Без сліз неможливо дивитися: Kola та MamaRika випустили кліп на пісню Люди

17 Лютого 2023, 12:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
MamaRika та KOLA

Українська співачка Kola разом із MamaRika випустили кліп на спільну пісню Люди.

Робота присвячена всім українцям, які переживають найскладніші моменти свого життя. Усі ці люди все ще залишаються сильними, не падають духом, борються до останнього за своє.

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Для створення кліпу використано реальні кадри війни. Це – хроніки подій, що відбуваються від 24 лютого 2022 року. За заявою артисток, відео нікого не залишить байдужим – його неможливо дивитися без сліз.

– Ця пісня про людей. Про звичайних українців завдяки своїй силі духу, стійкості перетворилися на титанів. Я пишаюся нашими людьми, і дякую всім, хто щодня наближає нас до перемоги, – заявила Kola.

MamaRika також вважає, що українців неможливо перемогти.

– Кожен українець – це велика душа, яка прямо зараз проживає свою історію. Але водночас усі ми, як ланцюг, об’єднані однією мрією… Мрією, пронизаною кров’ю та сльозами, щоденним героїзмом, титанічною працею, болем та вірою у перемогу! – заявила співачка.

Нещодавно українська артистка Vitoria Niro представила новий сингл Віра. Пісня присвячена дівчинці на ім’я Віра, яка народилася у бомбосховищі у перші дні повномасштабного вторгнення.

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