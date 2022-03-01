Багато відомих іноземних артистів та музичних гуртів скасували свої концерти в Росії. Тож тепер жителі РФ не зможуть послухати живе виконання Іггі Поп та The Killers, Green Day, Imagine Dragons і багатьох інших знаменитостей.

Так, “хрещений батько” панк-року та гранжу не бажає відвідувати столицю РФ для концерту 10 липня.

– Друзі! Іггі Поп вирішив скасувати виступ на Park Live, – повідомили представники музичного фестивалю в Москві.

Відомий британський інді-рок-гурт вважає, що раз в Україну вторглися російські окупанти – концерту не буде.

– Ми скасовуємо наші концерти у Росії, заплановані на 1 липня. Єдина причина цього – вторгнення в Україну російської держави, – повідомив гурт Franz Ferdinand у Instagram.

Американські панки Green Day скасували свій концерт, запланований на 29 травня у Москві. На рішення тріо вплинуло вторгнення Росії до України.

The Killers теж скасували приїзд до РФ, запланований на 16 липня через спробу окупації України.

Відомі американці Imagine Dragons підтримали Україну та відмовилися від виступу на території агресора – вони повинні були виступати 5 та 7 червня.

– У світлі недавніх подій ми із сумом повідомляємо, що наші концерти в Росії та Україні скасовуються до подальшого повідомлення. Наші думки з Україною та рештою, що страждають від цієї непотрібної війни, – заявив гурт.

Бельгійський музикант Apashe відмовився відвідувати Росію 5 березня – він повністю підтримав Україну, звинувачуючи Путіна у бомбардуванні ракетами.

Відомо, що від виступів у Росії відмовилися Tommy Genesis та The Neighborhood.