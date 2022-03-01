Многие известные иностранные артисты и музыкальные группы отменили свои концерты в России. Так, теперь жители РФ не смогут послушать живое исполнение Игги Поп и The Killers, Green Day, Imagine Dragons и многих других знаменитостей.

Так, “крестный отец” панк-рока и гранжа не желает посещать столицу РФ для концерта 10 июля.

— Друзья! Игги Поп принял решение отменить выступление на Park Live, — сообщили представители музыкального фестиваля в Москве.

Известная британская инди-рок-группа также считает, что в Украину вторглись российские оккупанты — концерта не будет.

— Мы отменяем наши концерты в России, запланированные на 1 июля. Единственная причина этого – вторжение на Украину российского государства, — сообщила группа Franz Ferdinand в Instagram.

Американские панки Green Day отменили свой концерт, запланированный на 29 мая в Москве. На решение трио повлияло вторжения России в Украину.

The Killers также отменили свой приезд в РФ, запланированный на 16 июля по причины попытки оккупации Украины.

Известные американцы их Imagine Dragons поддержали Украины и отказались от выступления на территории агрессора — они должны были выступать 5 и 7 июня.

— В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в России и Украине отменяются до дальнейшего уведомления. Наши мысли с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной войны, — заявила группа.

Бельгийский музыкант Apashe отказался посещать Россию 5 марта — он полностью поддержал Украину, обвиняя Путина в бомбежке ракетами.

Известно, что от выступлений в России также отказались Tommy Genesis и The Neighborhood.