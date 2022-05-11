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Без прапорів та пір’я: Кіркоров таки приїхав на Євробачення у Турині

11 Травня 2022, 03:17
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Без прапорів та пір’я: Кіркоров таки приїхав на Євробачення у Турині

У Турині відгримів перший півфінал Євробачення 2022, за підсумками якого сформувалася перша половина фіналістів конкурсу. Попри те, що Росію відсторонили цього року, конкурс не пройшов без російського співака та друга Медведчука Філіпа Кіркорова.

До речі, через відсторонення російська делегація не могла бути присутньою на Євробаченні. Тож візит Кіркорова був приватним. Сидів він у VIP-ложі.

За словами Кіркорова, він – спеціальний гість організаторів. Мовляв, дали квиток “за заслуги перед Євробаченням” (він би ще медаль таку собі повісив).

– На спеціальне запрошення за заслуги перед Євробаченням. Я не міг собі відмовити у задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем організаторів цього заходу, – зазначив співак в Instagram.

Проте, можна зауважити, що поводився він набагато скромніше, ніж зазвичай. Ні тобі сліпучих страз, ні пір’я, ні російського прапора.

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Теги
Євробачення, Філіп Кіркоров
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