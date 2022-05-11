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Без флагов и перьев: Киркоров таки приехал на Евровидение в Турин

11 мая 2022, 03:17
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Без флагов и перьев: Киркоров таки приехал на Евровидение в Турин

В Турине отгремел первый полуфинал Евровидения 2022, по итогам которого сформировалась первая половина финалистов конкурса. Несмотря на то, что Россию отстранили от участия в этом году, конкурс не прошел без российского певца и друга Медведчука Филиппа Киркорова.

Кстати, в связи с отстранением российская делегация не могла присутствовать на Евровидение. Поэтому визит Киркорова был частным. Сидел он в VIP-ложе.

По словам самого Киркорова, он — специальный гость организаторов. Мол, дали билет “за заслуги перед Евровидением” (он бы еще медаль себе такую повесил).

— По специальному приглашению за заслуги перед Евровидением. Я не мог себе отказать в удовольствии принять это приглашение и не приехать сюда независимым гостем организаторов этого мероприятия, — отметил певец в Instagram.

Однако, стоит отметить, что вел он себя куда скромнее, чем обычно. Ни тебе ослепительных страз, ни перьев, ни российского флага.

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Евровидение, Філіп Кіркоров
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