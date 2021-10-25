Телеведуча і співачка Регіна Тодоренко заявила, що залишає соціальну мережу Instagram.

Про це зірка повідомила у сторіз на особистій сторінці. Регіна не пояснила підписникам мотиви своїх дій, але зазначила, що у неї в житті все добре.

– Прийшов час і мені піти з Instagram. Не хвилюйтеся, у мене все добре, – написала Тодоренко.

Після цієї заяви Регіна не публікувала жодних дописів та сторіз на своїй сторінці.

Шанувальники зірки припускають, що Регіна вирішила на певний час влаштувати собі детокс від соціальних мереж. Чоловік Тодоренко, Влад Топалов, поки не коментував рішення своєї дружини.

Нещодавно про залежність від Instagram заявила Alyona Alyona – українська реп-виконавиця. Вона зазначила, що частково залишає соціальну мережу, оскільки вона негативно впливає на здоров’я зірки.

За словами Alyona Alyona, щодня вона відповідає на повідомлення своїм підписникам, а в кінці дня почувається безсилою.

Зірка хоче більше часу присвятити музиці й водночас не відволікатися на постійні сповіщення.