Телеведущая и певица Регина Тодоренко заявила, что покидает социальную сеть Instagram.

Об этом звезда сообщила в сториз на личной странице. Регина не объяснила подписчикам мотивы своих действий, но отметила, что у нее в жизни все хорошо.

— Пришло время и мне уйти с Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо, — написала Тодоренко.

После этого заявления Регина не публиковали никаких постов и сториз на своей странице.

Поклонники звезды предполагают, что Регина решила на время устроить себе детокс от социальных сетей. Муж Тодоренко, Влад Топалов, пока не комментировал решение своей жены.

Недавно о зависимости от Instagram заявила Alyona Alyona — украинская рэп-исполнительница. Она отметила, что частично покидает социальную сеть, поскольку она негативно влияет на здоровье звезды.

По словам Alyona Alyona, ежедневно она отвечает на сообщения своим подписчикам, а в конце дня чувствует себя бессильной.

Звезда хочет больше времени посвятить музыке и одновременно не отвлекаться на постоянные уведомления.

Ранее Регина Тодоренко рассказывала о буллинге из-за маленького размера груди. Она призналась, что преодолеть сильное волнение из-за отсутствия эталонных форм ей помогли занятия актерским мастерством.

В театре Регина всегда исполняла главные роли, поэтому со временем ее самооценка поднималась.