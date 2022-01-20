Єврофани в Україні – вже на низькому старті, адже 12 лютого ми дізнаємось, хто поїде до Турина (Італія) відстоювати честь нашої країни на Євробаченні 2022.

Цього року нацвідбір відбудеться в іншому форматі – щонайменше, нас позбавили півфіналів, а фіналістів визначать за зачиненими дверима.

Чому змінився формат нацвідбору на Євробачення 2022

Останні кілька років проведенням нацвідбору на Євробачення Суспільне займалося у колаборації із СТБ. Втім, це було ще до карантину, а 2020 року відбору взагалі не було. Але ось 2022 рік, новий відбір – і тепер державний мовник займатиметься конкурсом одноосібно.

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Добре це чи погано, говорити поки що зарано, адже ми ще не бачили фінал. Проте нас уже позбавили двох півфіналів.

В якому форматі пройде нацвідбір на Євробачення 2022

До 11 січня 2022 року мовник приймав анкети від учасників. Щодо відбору пісень – усе стандартно, адже ці обмеження диктує європейський мовник.

До 24 січня наш мовник має опублікувати список фіналістів (поки є лише лонг-лист). Це перший етап.

Другий етап – фінал 12 лютого, який і транслюватиметься на телебаченні. У фінал мають пройти вісім учасників. Переможця визначатиме професійне журі (хто саме – залишається під питанням) і глядачі.

Коли переможця визначать – варто вдатися до бюрократії. Артист повинен підписати договір, передати права пісні мовнику та розпочати роботу над постановкою.

Карантинні обмеження теж внесли свій внесок. Переможцю доведеться записати резервне відео на випадок, якщо з якихось причин у нього не вийде потрапити на конкурс в Італії.

Як пройде фінал відбору на Євробачення 2022

У мережі поки що якоїсь ясної інформації не публікували, але очевидно, що будуть виступи учасників, коментарі суддів та коридор для голосування. До речі, ім’я ведучого залишається загадкою й досі. Портал MUZVAR повідомив, що, за його інсайдерською інформацією, у національного відбору буде пара ведучих. Серед варіантів: Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Злата Огнєвіч та Тимур Мірошниченко.

Також традиційно у фіналі відбору (не лише у нашій країні) виступає минулорічний представник України на Євробаченні. 2021 року на конкурс їздив гурт Go-A з піснею Шум.

Ще красивим жестом вважається запросити для виступу одного з конкурентів, адже низка країн уже назвали своїх конкурсантів. Але цього може і не статися. І не тому, що ми не дружимо з іншими країнами, а тому що карантин – і перельоти досі нестабільні.

До речі, фінал пройде з глядачами у залі. Про це офіційно оголосив оргкомітет. Загалом планують продати 500-600 квитків. Багато хто обурився, мовляв, зал буде напівпорожнім, але тут варто розуміти низку нюансів. По-перше – карантинні обмеження, їх варто дотримуватися. По-друге, частину місць віддадуть гостям і журналістам, принаймні, так відбувається з іншими публічними заходами.

Допомагатиме Суспільному мовнику компанія Френдс Про ТВ, яка виграла тендер.

Що відомо про Френдс Про ТВ

11 січня стало відомо, що телепослуги для відбору надаватиме компанія Френдс Про ТВ. Загалом компанія отримає 20,28 млн грн на виробництво.

6,35 млн грн пішли на формування лонг-листа та супутні послуги. 11,88 млн грн коштуватиме виробництво фіналу. 267 тис. грн використають на створення резервного відео для переможця відбору. Постановка номеру виконавця на конкурс Євробачення – 1,77 млн грн.

До творчої групи компанії входять: продюсер Олексій Гончаренко (Вечера на хуторе близ Диканьки, За двома зайцями, Снігова королева, Танці з зірками, Фабрика зірок 2-3, Від пацанки до панянки), режисери-постановники Максим Пасюк та Олексій Жембровський (Україна має талант, Фабрика зірок 2-3, комплексна підготовка та участь у Євробаченні 2012), музичний продюсер Михайло Кошевий, арт-директор Орест Томашевський (конкурс Міс Україна 2021, концерт Ковчег Україна: 10 століть української музики).

Лонг-лист учасників нацвідбору на Євробачення 2022

Напередодні оркомітет нацвідбору в Україні на Євробачення 2022 оприлюднив список артистів, які можуть потрапити до фіналу конкурсу. Туди увійшли 27 імен.