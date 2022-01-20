Еврофаны в Украине — уже на низком старте, ведь 12 февраля мы узнаем, кто поедет в Турин (Италия) отстаивать честь нашей страны на Евровидении 2022.

В этом году нацотбор пройдет в другом формате — как минимум нас лишили полуфиналов, а финалистов определят за закрытыми дверями.

Почему изменился формат нацотбора на Евровидение

Последние несколько лет проведением нацотбора на Евровидение Суспильне занималось в коллаборации с СТБ. Но это было еще до карантина, а в 2020 году отбора и вовсе не было. Но вот 2022 год, новый отбор — и теперь государственный вещать будет заниматься конкурсом единолично.

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Хорошо это или плохо, пока рано говорить, ведь мы еще не видели финал. Однако нас уже лишили двух полуфиналов.

В каком формате пройдет нацотбор на Евровидение 2022

До 11 января 2022 года вещатель принимал анкеты от участников. В плане отбора песен — все стандартно, ведь эти ограничения диктует европейский вещатель. До 24 января наш вещатель должен опубликовать список финалистов (пока есть только лонг-лист). Это, по сути, первый этап.

Второй этап — финал 12 февраля, который и будет транслироваться по телевидению. В финал должны пройти восемь участников. Победителя будет определять профессиональное жури (кто именно — остается под вопросом) и зрители.

Когда победителя определят — стоит прибегнуть к бюрократии. Артист должен подписать договор, передать права на песню вещателю и начать работу над постановкой.

Карантинные ограничения также внесли свою лепту. Победителю придется записать резервное видео на случай, если по каким-то причинам у него не получится попасть на конкурс в Италии.

Как пройдет финал отбора на Евровидение 2022

В сети пока какой-то ясной информации не публиковали, но очевидно, что будут выступления участников, комментарии судей и коридор для голосования. Кстати, имя ведущего остается загадкой по сей день. Портал MUZVAR сообщил, что, по его инсайдерской информации, у национального отбора будет пара ведущих. Среди вариантов называют: Сергея Притулу, Машу Ефросинину, Злату Огневич и Тимура Мирошниченко.

Также традиционно в финале отбора (не только в нашей стране) выступает прошлогодний представитель Украины на Евровидении. В 2021 году на конкурс ездила группа Go-A с песней Шум.

Еще красивым жестом считается пригласить для выступления одного из конкурентов, ведь ряд стран уже назвал своих конкурсантов. Но этого может и не случиться. И не потому что мы не дружим с другими странами, а потому что карантин — и перелеты все еще нестабильные.

Кстати, финал пройдет со зрителями в зале. Об этом уже официально объявил оргкомитет. Всего планируют продать 500-600 билетов. Многие возмутились, мол, зал будет полупустой, но тут стоит понимать ряд нюансов. Во-первых, карантинные ограничения, их таки стоит придерживаться. Во-вторых — часть мест отдадут гостям и журналистам, по крайней мере, так происходит с другими публичными мероприятиями.

Помогать Общественному вещателю будет компания Френдс Про ТВ, которая выиграла тендер.

Что известно о Френдс Про ТВ

11 января стало известно, что телеуслуги будет предоставлять компания Френдс Про ТВ. В общей сложности компания получит 20,28 млн грн на производство. 6,35 млн грн пошли на формирование лонг-листа и сопутствующие услуги. В 11,88 млн грн обойдется производство финала. 267 тыс. грн пойдут на создание резервного видео для победителя отбора. Постановка номера исполнителя на конкурс Евровидения – 1,77 млн ​​грн.

В творческую группу компании входят: продюсер Алексей Гончаренко (Вечера на хуторе близ Диканьки, За двумя зайцами, Снежная королева, Танцы со звездами, Фабрика звезд 2-3), режиссеры-постановщики Максим Пасюк и Алексей Жембровский (Україна має талант, Фабрика звезд 2-3, комплексная подготовка и участие в Евровидении 2012), музыкальный продюсер Михаил Кошевой, арт-директор Орест Томашевский (конкурс Мисс Украина 2021, концерт Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки).

Лонг-лист участников нацотбора на Евровидение 2022

Накануне оркомитет нацотбора в Украине на Евровидение 2022 опубликовал список артистов, которые могут попасть в финал конкурса. Туда вошли 27 имен.