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Без полуфиналов, но со зрителями: в каком формате пройдет отбор на Евровидение 2022

20 января 2022, 17:11
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Без полуфиналов, но со зрителями: в каком формате пройдет отбор на Евровидение 2022

Еврофаны в Украине — уже на низком старте, ведь 12 февраля мы узнаем, кто поедет в Турин (Италия) отстаивать честь нашей страны на Евровидении 2022.

В этом году нацотбор пройдет в другом формате — как минимум нас лишили полуфиналов, а финалистов определят за закрытыми дверями.

Почему изменился формат нацотбора на Евровидение

Последние несколько лет проведением нацотбора на Евровидение Суспильне занималось в коллаборации с СТБ. Но это было еще до карантина, а в 2020 году отбора и вовсе не было. Но вот 2022 год, новый отбор — и теперь государственный вещать будет заниматься конкурсом единолично.

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Хорошо это или плохо, пока рано говорить, ведь мы еще не видели финал. Однако нас уже лишили двух полуфиналов.

В каком формате пройдет нацотбор на Евровидение 2022

До 11 января 2022 года вещатель принимал анкеты от участников. В плане отбора песен — все стандартно, ведь эти ограничения диктует европейский вещатель. До 24 января наш вещатель должен опубликовать список финалистов (пока есть только лонг-лист). Это, по сути, первый этап.

Второй этап — финал 12 февраля, который и будет транслироваться по телевидению. В финал должны пройти восемь участников. Победителя будет определять профессиональное жури (кто именно — остается под вопросом) и зрители.

Когда победителя определят — стоит прибегнуть к бюрократии. Артист должен подписать договор, передать права на песню вещателю и начать работу над постановкой.

Карантинные ограничения также внесли свою лепту. Победителю придется записать резервное видео на случай, если по каким-то причинам у него не получится попасть на конкурс в Италии.

Как пройдет финал отбора на Евровидение 2022

В сети пока какой-то ясной информации не публиковали, но очевидно, что будут выступления участников, комментарии судей и коридор для голосования. Кстати, имя ведущего остается загадкой по сей день. Портал MUZVAR сообщил, что, по его инсайдерской информации, у национального отбора будет пара ведущих. Среди вариантов называют: Сергея Притулу, Машу Ефросинину, Злату Огневич и Тимура Мирошниченко.

Также традиционно в финале отбора (не только в нашей стране) выступает прошлогодний представитель Украины на Евровидении. В 2021 году на конкурс ездила группа Go-A с песней Шум.

Еще красивым жестом считается пригласить для выступления одного из конкурентов, ведь ряд стран уже назвал своих конкурсантов. Но этого может и не случиться. И не потому что мы не дружим с другими странами, а потому что карантин — и перелеты все еще нестабильные.

Кстати, финал пройдет со зрителями в зале. Об этом уже официально объявил оргкомитет. Всего планируют продать 500-600 билетов. Многие возмутились, мол, зал будет полупустой, но тут стоит понимать ряд нюансов. Во-первых, карантинные ограничения, их таки стоит придерживаться. Во-вторых — часть мест отдадут гостям и журналистам, по крайней мере, так происходит с другими публичными мероприятиями.

Помогать Общественному вещателю будет компания Френдс Про ТВ, которая выиграла тендер.

Что известно о Френдс Про ТВ

11 января стало известно, что телеуслуги будет предоставлять компания Френдс Про ТВ. В общей сложности компания получит 20,28 млн грн на производство. 6,35 млн грн пошли на формирование лонг-листа и сопутствующие услуги. В 11,88 млн грн обойдется производство финала. 267 тыс. грн пойдут на создание резервного видео для победителя отбора. Постановка номера исполнителя на конкурс Евровидения – 1,77 млн ​​грн.

В творческую группу компании входят: продюсер Алексей Гончаренко (Вечера на хуторе близ Диканьки, За двумя зайцами, Снежная королева, Танцы со звездами, Фабрика звезд 2-3), режиссеры-постановщики Максим Пасюк и Алексей Жембровский (Україна має талант, Фабрика звезд 2-3, комплексная подготовка и участие в Евровидении 2012), музыкальный продюсер Михаил Кошевой, арт-директор Орест Томашевский (конкурс Мисс Украина 2021, концерт Ковчег Украина: 10 веков украинской музыки).

Лонг-лист участников нацотбора на Евровидение 2022

Накануне оркомитет нацотбора в Украине на Евровидение 2022 опубликовал список артистов, которые могут попасть в финал конкурса. Туда вошли 27 имен.

  1. Alina Pash
  2. Amariia
  3. Barleben
  4. DOdoBro
  5. Cloudless
  6. Fizruk
  7. Gorim!
  8. IDXO
  9. Kalush Orchestra
  10. Laud
  11. Laura Marti
  12. Michael Soul
  13. Our Atlantic
  14. Oyedamola
  15. Roxolana
  16. Schor
  17. SHY
  18. Sofia Shanti
  19. SOWA
  20. The blue artic
  21. The Tape Machine
  22. Victoria Niro
  23. Wellboy
  24. АНЦЯ
  25. Вика Ягич
  26. Східзахід
  27. Юлия Тимочко
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