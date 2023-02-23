Німецька супермодель Гайді Клум поділилася архівними сімейними фото і відео з гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцом на честь четвертої річниці їхнього шлюбу.

49-річна модель оприлюднила серію знімків в Instagram і відео, на якому вони цілуються в ліжку.

Також на одному з кадрів закохані позують оголеними. На Томі лише чорні боксери, Гайді ж постала голою, сховавшись за спиною чоловіка і поцілувавши його в губи. Вони оточені десятками повітряних куль у формі серця і букетом червоних троянд.

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– Любов усього мого життя, – підписала Клум свій пост.

Нагадаємо, Гайді і Том одружилися в 2019 році, зустрічатися вони почали в 2018. До цього Клум була у стосунках із арт-дилером Віто Шнабелем. Також модель двічі була заміжня. У неї четверо дітей – дві доньки і два сини.

У Тома ж Гайді перша офіційна дружина.