Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась архивными семейными фото и видео с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем в честь четвертой годовщины их брака.

49-летняя модель обнародовала серию снимков в Instagram и видео, на котором они целуются в постели.

Также на одном из кадров влюбленные позируют обнаженными. На Томе лишь черные боксеры, Хайди же предстала голой, спрятавшись за спиной мужа и поцеловав его в губы. Они окружены десятками воздушных шаров в форме сердца и букетом красных роз.

Сейчас смотрят

— Любовь всей моей жизни, — подписала Клум свой пост.

Напомним, Хайди и Том поженились в 2019 году, встречаться они начали в 2018. До этого Клум состояла в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелем. Также модель дважды была замужем. У нее четверо детей — две дочери и два сына.

У Тома же Хайди первая официальная жена.