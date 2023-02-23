Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Без одежды, но с шариками: Хайди Клум поделилась интимными фото с Томом Каулитцем

23 февраля 2023, 12:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Хайди Клум
Источник: Depositphotos

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась архивными семейными фото и видео с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем в честь четвертой годовщины их брака.

49-летняя модель обнародовала серию снимков в Instagram и видео, на котором они целуются в постели.

Также на одном из кадров влюбленные позируют обнаженными. На Томе лишь черные боксеры, Хайди же предстала голой, спрятавшись за спиной мужа и поцеловав его в губы. Они окружены десятками воздушных шаров в форме сердца и букетом красных роз.

Сейчас смотрят

— Любовь всей моей жизни, — подписала Клум свой пост.

Напомним, Хайди и Том поженились в 2019 году, встречаться они начали в 2018. До этого Клум состояла в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелем. Также модель дважды была замужем. У нее четверо детей — две дочери и два сына.

У Тома же Хайди первая официальная жена.

Читайте также:
Гайді КлумПью кровь мужа: Хайди Клум раскрыла секрет молодости

Теги
Хайди Клум Стосунки
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь