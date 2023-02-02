Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Без макияжа, укладки и фильтров: Селена Гомес показала себя настоящую

2 февраля 2023, 13:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Селена Гомес
Источник: Dreamstime

Американская певица и актриса Селена Гомес показала себя без макияжа, укладки и фильтров.

Смелыми фотографиями звезда поделились в своем Instagram, лаконично подписав их — Я. На фото видны некие изъяны на коже Гомес, однако тем самым она показывает поклонникам, что это не страшно.

Стоит отметить, что такие кадры — редкость в аккаунте звезды, поскольку на большинстве снимков она с профессиональным макияжем и уложенными волосами.

Сейчас смотрят

Поклонники оценили естественную внешность Селены, отметив, что ее натуральная красота прекрасна.

  • Самая красивая.
  • Очень красивая без макияжа.
  • Идеальна!
  • Лучшие твои фото, которые я когда-либо видел!
  • Ты не только великолепная, но и сильная! Всегда улыбаешься, — пишут пользователи сети.
Читайте также:
Селена ГомесМечте не суждено сбыться: Селена Гомес рассказала, почему не сможет иметь детей

Теги
Селена Гомес
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь