Американская певица и актриса Селена Гомес показала себя без макияжа, укладки и фильтров.

Смелыми фотографиями звезда поделились в своем Instagram, лаконично подписав их — Я. На фото видны некие изъяны на коже Гомес, однако тем самым она показывает поклонникам, что это не страшно.

Стоит отметить, что такие кадры — редкость в аккаунте звезды, поскольку на большинстве снимков она с профессиональным макияжем и уложенными волосами.

Сейчас смотрят Поклонники оценили естественную внешность Селены, отметив, что ее натуральная красота прекрасна. Самая красивая.

Очень красивая без макияжа.

Идеальна!

Лучшие твои фото, которые я когда-либо видел!

Ты не только великолепная, но и сильная! Всегда улыбаешься, — пишут пользователи сети. Читайте также: Мечте не суждено сбыться: Селена Гомес рассказала, почему не сможет иметь детей

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