Американская певица и актриса Селена Гомес показала себя без макияжа, укладки и фильтров.
Смелыми фотографиями звезда поделились в своем Instagram, лаконично подписав их — Я. На фото видны некие изъяны на коже Гомес, однако тем самым она показывает поклонникам, что это не страшно.
Стоит отметить, что такие кадры — редкость в аккаунте звезды, поскольку на большинстве снимков она с профессиональным макияжем и уложенными волосами.
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Поклонники оценили естественную внешность Селены, отметив, что ее натуральная красота прекрасна.
- Самая красивая.
- Очень красивая без макияжа.
- Идеальна!
- Лучшие твои фото, которые я когда-либо видел!
- Ты не только великолепная, но и сильная! Всегда улыбаешься, — пишут пользователи сети.
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