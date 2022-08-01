Коханий співачки Ані Лорак, саунд-продюсер Єгор Гліб поїхав від неї до США. Про це розповів колишній менеджер гурту t.A.T.u., Філіпа Кіркорова та інших артистів Леонід Дзюник.

За його словами, стосунки артистки з хлопцем зійшли нанівець через нестабільний фінансовий стан співачки.

– У тому, що він втік від Лорак у США, немає нічого дивного. Мабуть, у неї стало погано з грошима. Звідки їм взятися, коли немає ні концертів, ні телезйомок? А без грошей вона йому нах**н не здалася. Чи вона думала, що потрібна йому як жінка? – сказав Дзюник у коментарі росЗМІ.

Про те, що Єгор може перебувати в США, раніше в одному з інтерв’ю говорила і його колишня дружина, співачка Tayanna, з якою вони розлучилися в 2014 році. Також артистка зізналася, що ексчоловік не цікавиться життям їхнього спільного сина Даніеля.

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Вперше про роман Ані Лорак та Єгора Гліба стало відомо у 2019 році. Тоді артистка навіть опублікувала його фото, чим підтвердила стосунки.

Нагадаємо, що Ані Лорак мовчить про війну в Україні вже п’ять місяців. Скасувала свої концерти співачка і в РФ, проте нещодавно засвітилася, виступаючи на весіллі в Єревані.