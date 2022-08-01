Возлюбленный певицы Ани Лорак, саунд-продюсер Егор Глеб уехал от нее в США. Об этом рассказал бывший менеджер группы t.A.T.u., Филиппа Киркорова и других артистов Леонид Дзюник.

По его словам, отношения артистки с парнем сошли на нет из-за нестабильного финансового состояния певицы.

— В том, что он сбежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами. Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему нах**н не сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина? — сказал Дзюник в комментарии росСМИ.

О том, что Егор может находиться в США, ранее в одном из интервью говорила и его бывшая жена, певица Tayanna, с которой они развелись в 2014 году. Также артистка призналась, что экс-супруг не интересуется жизнью их общего сына Даниэля.

Сейчас смотрят

Впервые о романе Ани Лорак и Егора Глеба стало известно в 2019 году. Тогда артистка даже опубликовала его фото, чем подтвердила отношения.

Напомним, что Ани Лорак молчит о войне в Украине уже пять месяцев. Отменила свои концерты певица и в РФ, однако недавно засветилась, выступая на свадьбе в Ереване.