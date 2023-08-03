Ведучий ICTV і телемарафону Єдині новини Вадим Карп‘як став членом нового персонального складу Комітету Шевченківської премії.

У 2024 році комітету доручено провести конкурс для відзначення видатних творів літератури й мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі українського народу в повномасштабній війні з РФ.

За словами Вадима, для нього цінне те, що разом із підтримкою армії держава не забуває й про культуру, адже це беззаперечна умова нашого існування.

– Ця премія – показник того, що держава робить все можливе для свого повноцінного функціонування, – коментує Карп’як.

Додає, що, зосередившись на військовій підтримці країни, зараз варто також приділяти належну увагу й культурній політиці. Але каже, що тут не стоїть питання між армією і культурою.

– Державні витрати на культуру цього року – 0,29% від усього бюджету, якщо я не помиляюся. І якщо їх забрати з цільового призначення і передати на потреби армії, витрати на яку на сьогодні становлять 52% держбюджету України, – вона такої прибавки навіть не відчує. Якщо ж забрати цей неповний відсоток держвитрат із культури, вона без нього не виживе, – зазначив він.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – одна з найвагоміших у нашій країні. Її вручають щороку, починаючи з 1961-го, за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Традиційно лауреатів оголошують 9 березня, у день народження Тараса Шевченка.

Новий склад комітету обиратиме переможця Національної премії імені Шевченка наступні три роки. Очолюватиме комітет премії колишній міністр культури Євген Нищук.