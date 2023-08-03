Ведущий ICTV и телемарафона Єдині новини Вадим Карпьяк стал членом нового персонального состава Комитета Шевченковской премии.

В 2024 году комитету поручено провести конкурс для награждения выдающихся произведений литературы и искусства, публицистики и журналистики, посвященных героической борьбе украинского народа в полномасштабной войне с РФ.

По словам Вадима, для него ценно то, что наряду с поддержкой армии государство не забывает о культуре, ведь это безоговорочное условие нашего существования.

— Эта премия — показатель того, что государство делает все возможное для своего полноценного функционирования, — комментирует Карпьяк.

Добавляет, что сосредоточившись на военной поддержке страны, сейчас стоит также уделять должное внимание и культурной политике. Но говорит, что здесь не стоит вопрос между армией и культурой.

— Государственные расходы на культуру в этом году — 0,29% от всего бюджета, если я не ошибаюсь. И если их забрать из целевого назначения и передать на нужды армии, расходы на которую на сегодня составляют 52% госбюджета Украины, — она такой прибавки даже не почувствует. Если забрать этот неполный процент госрасходов из культуры, она без него не выживет, — отметил он.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко — одна из самых весомых в нашей стране. Ее вручают ежегодно, начиная с 1961-го, за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Традиционно лауреатов объявляют 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Новый состав комитета будет выбирать победителя Национальной премии имени Шевченко следующие три года. Возглавит комитет премии бывший министр культуры Евгений Нищук.