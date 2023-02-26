Українські фільми отримали престижні нагороди на 73 кінофестивалі Берлінале. Йдеться про картини Це побачення і Прокидаючись у тиші.

Про це заявили в ДержКіно.

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Так, картина Прокидаючись у тиші отримала спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у категорії Generation Kplus. Картині також виділили €2,5 тис. від німецької благодійної організації.

Картина розповіла історію українських біженок та їхніх дітей під час війни, які знайшли притулок у Німеччині.

– Фільм пропонує ніжний погляд на щоденні ритми зламаного дитинства. Ми були зворушені впевненим підходом фільму. Він потужно пробуджує відчуття місця та історії, оскільки пропонує важливий знімок актуального сьогодення, – заявили журі кінофестивалю.

Другий фільм – Це побачення. Він отримав спеціальну відзнаку від журі. Картину показали під час програми Berlinale Shorts 2023, і він розповідає про життя в місті під час повномасштабної війни. Примітно, що картина відзнята одним повноцінним кадром – дуже легко налаштуватися на ті емоції, які відчували жителі міста.

Також стали відомі переможці Берлінале 2023. Наприклад, головну нагороду отримав фільм На Адаманті. Це документальний фільм, який розповідає історію та клініку у Франції для людей із психічними розладами.