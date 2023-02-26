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Берлинале 2023: объявлены победители кинофестиваля

26 февраля 2023, 10:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Берлинале 2023: объявлены победители кинофестиваля
Источник: Depositphotos

В Берлине состоялась церемония награждения 73-го кинофестиваля Берлинале 2023. Мероприятие проходило под знаком Украины, и теперь стали известны имена победителей.

Главную награду Берлинале в категории Золотой медведь за Лучший фильм получила картина На Адаманте. Документалка рассказывает историю и клинике во Франции для людей с психическими расстройствами.

Приз большого жюри (Серебрянный медведь) получил фильм Красное небо, а приз жюри (Серебрянный медведь) за фильмом Плохая жизнь.

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Лучшим режиссером по версии Берлинале 2023 стал Филипп Гаррель за фильм Большая колесница. Победителем в категории Лучший сценарий стала Ангела Шанелек за работу над картиной Музыка.

Лауреатом в категории Главная роль стала София Ортего — за съемки в фильме 20 тысяч разновидностей пчел. Категория Второстепенная роль за Теа Эре. За выдающийся художественный вклад Серебрянный медведь получила Элен Лувар.

Также известны лауреаты в других категориях:

  • Лучший фильм (программа Encounters) — Здесь;
  • Лучший режиссер (программа Encounters) — Татьяна Уэсо;
  • Специальный приз жюри (программа Encounters) — Самсара и Орландо, моя политическая биография;
  • Лучший документальный фильм — Эхо;
  • Золотой медведь за лучший короткометражный фильм — Гусеницы;
  • Приз жюри за лучший короткометражный фильм — Dipped in Black.

Напомним, что на Берлинале 2023 состоялась премьера фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана Суперсила (Superpower) о войне в Украине. После показа картины режиссер призвал мир ускорить поставки вооружения, чтобы избежать больших потерь в условиях войны.

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