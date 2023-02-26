В Берлине состоялась церемония награждения 73-го кинофестиваля Берлинале 2023. Мероприятие проходило под знаком Украины, и теперь стали известны имена победителей.
Главную награду Берлинале в категории Золотой медведь за Лучший фильм получила картина На Адаманте. Документалка рассказывает историю и клинике во Франции для людей с психическими расстройствами.
Приз большого жюри (Серебрянный медведь) получил фильм Красное небо, а приз жюри (Серебрянный медведь) за фильмом Плохая жизнь.
Лучшим режиссером по версии Берлинале 2023 стал Филипп Гаррель за фильм Большая колесница. Победителем в категории Лучший сценарий стала Ангела Шанелек за работу над картиной Музыка.
Лауреатом в категории Главная роль стала София Ортего — за съемки в фильме 20 тысяч разновидностей пчел. Категория Второстепенная роль за Теа Эре. За выдающийся художественный вклад Серебрянный медведь получила Элен Лувар.
Также известны лауреаты в других категориях:
- Лучший фильм (программа Encounters) — Здесь;
- Лучший режиссер (программа Encounters) — Татьяна Уэсо;
- Специальный приз жюри (программа Encounters) — Самсара и Орландо, моя политическая биография;
- Лучший документальный фильм — Эхо;
- Золотой медведь за лучший короткометражный фильм — Гусеницы;
- Приз жюри за лучший короткометражный фильм — Dipped in Black.
Напомним, что на Берлинале 2023 состоялась премьера фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана Суперсила (Superpower) о войне в Украине. После показа картины режиссер призвал мир ускорить поставки вооружения, чтобы избежать больших потерь в условиях войны.