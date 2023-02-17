Американська актриса Енн Гетевей висловила захоплення українським президентом Володимиром Зеленським після його промови на Берлінале 2023.

– Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за включення до програми героя нашого часу, – заявила 40-річна актриса на заході.

Енн додала, що Берлінале допоміг підтвердити послання України – до цього прагне весь світ.

– Є багато, дуже багато тих, хто бажає миру у цій нинішній складній ситуації, – додала Гетевей.

Щодо самого виступу лідера країни, то Володимир Зеленкий заявив, що в нинішній ситуації культура і кіно не можуть бути поза політикою. На підтвердження солідарності з Україною, до кінонфестивалю не допущено фільмів російського виробництва.

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– Ми цінуємо це та вдячні за це. Це справді важливо. Це не формальність – це справедливість, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Енн Гетевей підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Так, на початку березня 2022 року вона не лише молилася за українців, а й зробила пожертву, а також закликала зробити також своїх шанувальників. На особистій сторінці в Instagram зірка оприлюднила зображення серця у кольорі українського прапора.