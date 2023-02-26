Украинские фильмы получили престижные награды на 73 кинофестивале Берлинале. Речь идет о картинах Это свидание и Просыпаясь в тишине.

Об этом заявили в Госкино.

Сейчас смотрят

Так, картина Просыпаясь в тишине получила специальную награду за лучший короткометражный фильм в категории Generation Kplus. Картине также выделили €2,5 тыс. от немецкой благотворительной организации.

Картина рассказала историю украинских беженок и их детей во время войны, которые нашли убежище в Германии.

— Фильм предлагает нежный взгляд на ежедневные ритмы сломанного детства. Мы были тронуты уверенным подходом фильма. Он мощно пробуждает ощущение места и истории, поскольку предлагает важный снимок актуального настоящего, — заявили жюри кинофестиваля.

Второй фильм — Это свидание. Он получил специальное отличие от жюри. Картину показали во время программы Berlinale Shorts 2023, и он рассказывает о жизни в городе во время полномасштабной войні. Примечательно, что картина отснята одним полноценным кадром — очень легко настроиться на те эмоции, которые испытывали жители города.

Также стали известны победители Берлинале 2023. К примеру, главную награду получил фильм На Адаманте. Это документальный фильм, который рассказывает историю и клинике во Франции для людей с психическими расстройствами.