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Чорт забирай, я з України! Чому Міла Куніс раніше приховувала своє походження

13 Березня 2022, 11:13
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Чорт забирай, я з України! Чому Міла Куніс раніше приховувала своє походження
Джерело: Depositphotos

Голлівудська актриса Міла Куніс, яка народилася у Чернівцях, зізналася, що довгий час говорила знайомим, що вона родом із Росії.

В інтерв’ю Марії Шрайвер зірка пояснила, що багато американців просто не знали, де знаходиться Україна.

– Коли я приїхала до США та говорила людям, що я з України, першим питанням було: “А де Україна?”. Мені доводилося розповідати про Україну та показувати її на карті, це було виснажливо. Але коли я говорила, що я з Росії, всі казали: “Я знаю цю країну”, – згадує Куніс.

Актриса зізнається, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона відчула, ніби у неї “щойно вирвали частину серця”.

– Чорт забирай, я з України! – зазначила Куніс і додала, що більше ніколи не представлятиметься росіянкою.

Міла Куніс та Ештон Кутчер продовжують підтримувати Україну не лише словами. Менше ніж за тиждень пара зібрала $20 млн для допомоги українцям. Усі гроші підуть на гуманітарну допомогу постраждалим через війну.

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Теги
Війна в Україні , Міла Куніс
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