Наші східні сусіди, росіяни, не тільки знищують наші міста та крадуть предмети побуту, вони також привласнюють собі і нашу культуру, зокрема пісні. Навіть незважаючи на повномасштабну війну, розв’язану в нашій країні, у них вистачає нахабства торкатися прекрасного. А як інакше – адже самі вони такого не мають.

Упустимо, скількох українських артистів вони переманили до себе, хоча варто зазначити, що частина з них уже виступила проти війни. Факти ICTV вирішили зібрати добірку із українських пісень, які рашисти привласнили собі. Читайте в матеріалі.

Кузьма Скрябін – Мам

Зараз дивляться

Знаємо точно, Кузьма не зрадів би такому каверу на свою пісню, оскільки завжди був патріотом своєї країни і активно виступав проти Росії. Проте нашим сусідам начхати, як і на все інше.

Океан Ельзи – Не твоя війна

Замахнулися росіяни і на творчість гурту Океан Ельзи. Незважаючи на те, що колектив завжди співає тільки рідною українською мовою, вони не погребували зробити переклад.

Звучить, м’яко кажучи, не дуже.

Go-A – Шум

З цією композицією гурт Go-A представляв Україну на Євробаченні 2021 і посів п’яте місце. Тоді від Росії виступала Manizha, яка опинилася на дев’ятому місці.

Пісня Шум виключно українська, оскільки в ній присутні наші народні мотиви та відсилання до фольклору. Не думаємо, що наші сусіди розуміються на цьому, тому – “маємо те, що маємо”.

Повстань, народе мій

Кожен із нас хоч раз чув слова — Вставай, страна огромная і думав, що це є оригіналом. Проте — ні, просто пісню криворізьких повстанців УНР, яка в оригіналі називається Повстань, народе мій (1919 року), вирішили привласнити собі росіяни.

За їхньою версією — слова цієї пісні написав радянський поет Василь Лебедєв-Кумач у 1941 році, проте все таємне стає явним.

В саду осіннім айстри білі

Знаєте російську пісню Вот кто-то с горочки спустился? Так от – вона створена за мотивами української народної пісні В саду осіннім айстри білі.

Ой, мороз, мороз

Цю композицію, яку також вкрали у нас рашисти, не чув лише лінивий. Її 1956 року привласнила собі співачка Марія Уварова.

Насправді оригінальна версія пісні – українська, була написана на початку 1900-х років.

Де б я не їхала, де б я не йшла

Ще одна “російська”, ще одна “народна” – Выйду на улицу, гляну на село. Так і є – народна, але українська. В оригіналі – Де б я не їхала, де б я не йшла.

Це не весь список українських пісень, які нахабно привласнюють наші сусіди. Як бачимо, вони падкі на українську культуру і всіляко намагаються забрати у нас найкраще, проте їм це не вдасться.