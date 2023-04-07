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Мода

Базовий гардероб на весну 2023: що купити для нового сезону – пояснює стиліст

7 Квітня 2023, 18:13
Анна Голішевська Редакторка сайту
Гардероб
Джерело: Unsplash

Весняна капсула – це запорука спокійних ранків та відсутності питань про те, що ж одягти сьогодні.

Капсула – це від двох до двадцяти базових речей гардероба, до яких додають інші речі так, щоб вони між собою легко комбінувалися і за кольором, і за стилем.

Важливо, що весною 2023 у гардеробі домінують світлі та пастельні кольори, легкі та натуральні матеріали. Базовий гардероб на весну 2023: що одягати та як носити – читайте в матеріалі.

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Базовий гардероб на весну 2023: поради стиліста

За словами персонального стиліста Олександри Савченко, перед тим, як складати базовий гардероб на весну, потрібно розібратися, для чого він вам потрібен.

Однією з переваг правильно підібраного одягу за типом фігури, кольором, балансом текстур, гармоній форм та принтів є те, що такий лук може сховати ті недоліки фігури, які ви хочете приховати та підкреслити переваги.

Відповідно, ви будете виглядати більш привабливою та впевненою.

Одяг – це спосіб самовираження та прояв характеру (якщо знати свій ДНК стилю), поле для креативу (якщо того бажає душа) та один з інструментів, завдяки якому ви зможете про себе розповісти.

Тому перед тим, як купувати одяг на весну, стиліст рекомендує звернути увагу на такі фактори:

 

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Допис, поширений Zara | Bershka | H&M | Mango | CK та ін. (@ali_store.ua)

  1. Підбирайте одяг, звертаючи увагу в першу чергу не на тренди, а на особливості своєї фігури та комфорт. Одяг має зручним, мати правильну посадку і т.д.
  2. Гармоніюйте кольори, які вам подобаються.
  3. Звертайте увагу на баланс текстур. Наприклад, атласна тканина добре поєднується з шерстю та шкірою.
  4. Гармонія форм. Правильно розподіляйте об’єм у своєму образі.
  5. Гармоніюйте принти. Наприклад, квіти добре поєднується із горохом, а леопардовий – із клітинкою.

Основою капсульного гардероба на сезон весна 2023 є пальто. Цього року в трендах максідовжина, а також – широкі штани. Можна підбирати речі навіть на кілька розмірів більші, ніж потрібно, та поєднувати їх із топами, сорочками й блузами.

Сюди ж потрібно додати трохи трикотажних речей. Ідеальне рішення – светр і жакет, який точно доповнить всі ваші луки, й декілька стильних трендових суконь.

Розбавляючи таку капсулу наявними базовими речами, ви зможете складати красиві та стильні, різнопланові образи на кожен день.

Тому із верхнього одягу краще мати: пальто (наймодніше – максі), тренч, джинсову куртку або піджак. Крім цього, варто придбати кілька лонгслівів, футболок актуальних відтінків та асиметричну кофтинку на вихід.

Штанів має бути кілька у базовому гардеробі на весну. Наприклад, широкі джинси та штани-палаццо. Вони будуть найактуальнішими у цьому сезоні.

Наймодніше взуття – те, в якому вам комфортно, адже головний акцент робиться на зручності. В моді – черевики козаки, черевики на грубій підошві та взуття з гострим носком на підборах.

Крім цього, можна підібрати масивні кросівки, кеди.

Не обійдеться й весняний сезон без суконь. Вони теж будуть модними у довжині максі. Можна обирати сукні у стилі мінімалізм або з великими кишенями, з леопардовим принтом.

 

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Допис, поширений ВИЗАЖИСТ| СТИЛИСТ (@nadia.tagilceva)

Крім цього, модними будуть ділові костюми, які ніби зняті із чоловічого плеча. Об’ємні та однотонні, разом із білосніжними блузами та краватками.

В моді будуть ошатні блузи, шовкові спідниці, асиметричні деталі, великі каблучки, мінімалістичні підвіски. Крім цього, з моди не виходять флористичні мотиви, прикраси з лого, у морському стилі, перлини, total denim.

Наймодніші кольори весни 2023:

 

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Допис, поширений Katerina Milukova (@katia_miliukova)

  • світло-блакитний;
  • помаранчевий;
  • ліловий;
  • глибокий синій;
  • лаймовий.

Приклад весняної капсули 2023

Стилістка Андріана Грицан навела приклад готової капсули на весну 2023. Вона складається з 14 предметів:

  • вовняна куртка-пальто;
  • стьобаний плащ;
  • худі;
  • кардиган;
  • светр;
  • водолазка;
  • трикотажний комплект;
  • футболка;
  • спідниця;
  • джинси;
  • черевики в леопардовий принт;
  • чорні черевики;
  • шопер;
  • чорна сумка.

З них можна скласти 8 таких образів:

 

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Допис, поширений STYLIST | LVIV, UKRAINE (@andriana_grytsan)

Отже, якщо підсумувати, виходять такі речі для весняного гардероба 2023:

  1. Купуємо базову спідню білизну, щоб підходила під все. В ідеалі – бежеву, безшовну. Це наш перший шар.
  2. Починаємо з низів. Ідеально 3 низи: штани, спідниця, джинси.
  3. Верхів має бути більше, ніж низів, приблизно у 2 рази. Це футболки, топи, майки, сорочки, светри. Плаття сюди ж. Це – наш другий шар.
  4. Додаємо третій шар – розпашні верхи. Це верхи, які надягають на наш другий шар. Їх має бути стільки ж, скільки низів, або трохи більше. Це піджаки, сорочки з вельвету або екошкіри й т.д.
  5. Верхній одяг – мінімум 2 (пальто, куртка).
  6. Сумки – мінімум 2 (базова й акцентні).
  7. Взуття – мінімум 2 пари.
  8. Аксесуари – обов’язкові. По одному для кожної зони (шия, вуха, руки).
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