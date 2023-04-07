Весняна капсула – це запорука спокійних ранків та відсутності питань про те, що ж одягти сьогодні.
Капсула – це від двох до двадцяти базових речей гардероба, до яких додають інші речі так, щоб вони між собою легко комбінувалися і за кольором, і за стилем.
Важливо, що весною 2023 у гардеробі домінують світлі та пастельні кольори, легкі та натуральні матеріали. Базовий гардероб на весну 2023: що одягати та як носити – читайте в матеріалі.
Базовий гардероб на весну 2023: поради стиліста
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За словами персонального стиліста Олександри Савченко, перед тим, як складати базовий гардероб на весну, потрібно розібратися, для чого він вам потрібен.
Однією з переваг правильно підібраного одягу за типом фігури, кольором, балансом текстур, гармоній форм та принтів є те, що такий лук може сховати ті недоліки фігури, які ви хочете приховати та підкреслити переваги.
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Відповідно, ви будете виглядати більш привабливою та впевненою.
Одяг – це спосіб самовираження та прояв характеру (якщо знати свій ДНК стилю), поле для креативу (якщо того бажає душа) та один з інструментів, завдяки якому ви зможете про себе розповісти.
Тому перед тим, як купувати одяг на весну, стиліст рекомендує звернути увагу на такі фактори:
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- Підбирайте одяг, звертаючи увагу в першу чергу не на тренди, а на особливості своєї фігури та комфорт. Одяг має зручним, мати правильну посадку і т.д.
- Гармоніюйте кольори, які вам подобаються.
- Звертайте увагу на баланс текстур. Наприклад, атласна тканина добре поєднується з шерстю та шкірою.
- Гармонія форм. Правильно розподіляйте об’єм у своєму образі.
- Гармоніюйте принти. Наприклад, квіти добре поєднується із горохом, а леопардовий – із клітинкою.
Основою капсульного гардероба на сезон весна 2023 є пальто. Цього року в трендах максідовжина, а також – широкі штани. Можна підбирати речі навіть на кілька розмірів більші, ніж потрібно, та поєднувати їх із топами, сорочками й блузами.
Сюди ж потрібно додати трохи трикотажних речей. Ідеальне рішення – светр і жакет, який точно доповнить всі ваші луки, й декілька стильних трендових суконь.
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Розбавляючи таку капсулу наявними базовими речами, ви зможете складати красиві та стильні, різнопланові образи на кожен день.
Тому із верхнього одягу краще мати: пальто (наймодніше – максі), тренч, джинсову куртку або піджак. Крім цього, варто придбати кілька лонгслівів, футболок актуальних відтінків та асиметричну кофтинку на вихід.
Штанів має бути кілька у базовому гардеробі на весну. Наприклад, широкі джинси та штани-палаццо. Вони будуть найактуальнішими у цьому сезоні.
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Наймодніше взуття – те, в якому вам комфортно, адже головний акцент робиться на зручності. В моді – черевики козаки, черевики на грубій підошві та взуття з гострим носком на підборах.
Крім цього, можна підібрати масивні кросівки, кеди.
Не обійдеться й весняний сезон без суконь. Вони теж будуть модними у довжині максі. Можна обирати сукні у стилі мінімалізм або з великими кишенями, з леопардовим принтом.
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Крім цього, модними будуть ділові костюми, які ніби зняті із чоловічого плеча. Об’ємні та однотонні, разом із білосніжними блузами та краватками.
В моді будуть ошатні блузи, шовкові спідниці, асиметричні деталі, великі каблучки, мінімалістичні підвіски. Крім цього, з моди не виходять флористичні мотиви, прикраси з лого, у морському стилі, перлини, total denim.
Наймодніші кольори весни 2023:
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- світло-блакитний;
- помаранчевий;
- ліловий;
- глибокий синій;
- лаймовий.
Приклад весняної капсули 2023
Стилістка Андріана Грицан навела приклад готової капсули на весну 2023. Вона складається з 14 предметів:
- вовняна куртка-пальто;
- стьобаний плащ;
- худі;
- кардиган;
- светр;
- водолазка;
- трикотажний комплект;
- футболка;
- спідниця;
- джинси;
- черевики в леопардовий принт;
- чорні черевики;
- шопер;
- чорна сумка.
З них можна скласти 8 таких образів:
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Отже, якщо підсумувати, виходять такі речі для весняного гардероба 2023:
- Купуємо базову спідню білизну, щоб підходила під все. В ідеалі – бежеву, безшовну. Це наш перший шар.
- Починаємо з низів. Ідеально 3 низи: штани, спідниця, джинси.
- Верхів має бути більше, ніж низів, приблизно у 2 рази. Це футболки, топи, майки, сорочки, светри. Плаття сюди ж. Це – наш другий шар.
- Додаємо третій шар – розпашні верхи. Це верхи, які надягають на наш другий шар. Їх має бути стільки ж, скільки низів, або трохи більше. Це піджаки, сорочки з вельвету або екошкіри й т.д.
- Верхній одяг – мінімум 2 (пальто, куртка).
- Сумки – мінімум 2 (базова й акцентні).
- Взуття – мінімум 2 пари.
- Аксесуари – обов’язкові. По одному для кожної зони (шия, вуха, руки).