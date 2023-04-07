Весенняя капсула – это залог спокойного утра и отсутствия вопросов о том, что же одеть сегодня.
Капсула – это от двух до двадцати базовых вещей гардероба, к которым добавляют другие вещи так, чтобы они легко комбинировались и по цвету, и по стилю.
Важно, что весной 2023 года в гардеробе доминируют светлые и пастельные цвета, легкие и натуральные материалы. Базовый гардероб на весну 2023: что одевать и как носить – читайте в материале.
Базовый гардероб на весну 2023: советы стилиста
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По словам персонального стилиста Александры Савченко, перед тем как составлять базовый гардероб на весну, нужно разобраться, для чего он вам нужен.
Одним из преимуществ правильно подобранной одежды по типу фигуры, цвету, баланса текстур, гармоний форм и принтов является то, что такой лук может скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть преимущества. Соответственно вы будете выглядеть более привлекательной и уверенной.
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Одежда – это способ самовыражения и проявления характера (если знать свой ДНК стиля), поле для креатива (если этого желает душа) и один из инструментов, благодаря которому вы сможете о себе рассказать.
Поэтому перед тем, как покупать одежду весной, стилист рекомендует обратить внимание на следующие факторы:
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- Подбирайте одежду, обращая внимание в первую очередь не на тренды, а на особенности своей фигуры и комфорт. Одежда должна быть удобной, иметь правильную посадку и т. д.
- Соединяйте цвета, которые вам нравятся.
- Обратите внимание на баланс текстур. К примеру, атласная ткань хорошо сочетается с шерстью и кожей.
- Гармония форм. Правильно распределяйте объемы в своем образе.
- Гармонируйте принты. Например, цветы хорошо сочетаются с горохом, а леопардовый – с клеточкой.
Основой капсульного гардероба на сезон весна 2023 является пальто. В этом году в трендах максимальная длина, а также – широкие штаны. Можно подбирать вещи даже на несколько размеров больше, чем нужно, и совмещать их с топами, рубашками и блузами.
Сюда же нужно добавить чуть-чуть трикотажных вещей. Идеальное решение – свитер и жакет, несколько стильных трендовых платьев.
Разбавляя такую капсулу имеющимися базовыми вещами, вы сможете составлять красивые и стильные разноплановые образы на каждый день.
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Поэтому из верхней одежды лучше иметь: пальто (самое модное – макси), тренч, джинсовую куртку или пиджак. Кроме этого, стоит приобрести несколько лонгсливов, футболок актуальных оттенков и ассиметричную блузку на выход.
Брюков должно быть несколько в базовом гардеробе весной. Например, широкие джинсы и штаны-палаццо. Они будут самыми актуальными в этом сезоне.
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Самая модная обувь – та, в которой вам комфортно. Ведь главный акцент делается на удобстве. В моде – ботинки казаки, ботинки на грубой подошве и обувь с острым носком на каблуке. Кроме этого, можно подобрать массивные кроссовки, кеды.
Не обойдется и весенний сезон без платьев. Они тоже будут модными в длине макси. Можно выбирать платья в стиле минимализм или с большими карманами, с леопардовым принтом.
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Кроме этого, модными будут деловые костюмы, которые сняты с мужского плеча. Объемные и однотонные, вместе с белоснежными блузами и галстуками.
В моде будут нарядные блузы, шелковые юбки, ассиметричные детали, большие кольца, минималистичные подвески. Кроме этого, из моды не выходят флористические мотивы, украшения из лого, в морском стиле, жемчужине, total denim.
Самые модные цвета весны 2023:
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- светло-голубой;
- оранжевый;
- лиловый;
- глубокий синий;
- лаймовый.
Пример весенней капсулы 2023
Стилистка Андриана Грицан привела пример готовой капсулы на весну 2023. Она состоит из 14 предметов:
- шерстяная куртка-пальто;
- стеганый плащ;
- худи;
- кардиган;
- свитер;
- водолазка;
- трикотажный комплект;
- футболка;
- юбка;
- джинсы;
- ботинки в леопардовый принт;
- черные ботинки;
- шопер;
- черная сумка.
Из них можно составить 8 таких образов:
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Итак, если подытожить, получаются такие вещи для весеннего гардероба 2023:
- Покупаем базовое нижнее белье, чтобы подходило под все. В идеале – бежевое, бесшовное. Это – наш первый слой.
- Начинаем с низов. Идеально 3 низа: брюки, юбка, джинсы.
- Верхов должно быть больше, чем низов, примерно в 2 раза. Это футболки, топы, майки, рубашки, свитера. Платье сюда же. Это – наш второй слой.
- Добавляем третий слой – распашные верхи. Это верхи, надеваемые на наш второй слой. Их должно быть столько же, сколько низов или чуть больше. Это пиджаки, рубашки из вельвета или экокожи и т.д.
- Верхняя одежда – минимум 2 (пальто, куртка).
- Сумки – минимум 2 (базовые и акцентные).
- Обувь – минимум 2 пары.
- Аксессуары – обязательны. По одному для каждой зоны (шея, уши, руки).