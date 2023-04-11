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Мода

Базовый гардероб на лето 2023: что должно быть в шкафу каждой модницы – объясняет стилист

11 апреля 2023, 18:49
Анна Голишевская Редактор сайта
Капсульний гардероб
Источник: Unsplash

Базовый гардероб – это определенное количество одежды, обуви и украшений, составляющих капсулу в тот или иной период, в зависимости от сезона года. Он должен быть универсален, удобен и легко комбинироваться между собой. Базовый гардероб на лето 2023: что должно быть в капсуле – читайте в материале.

Базовый гардероб на лето 2023: как правильно совмещать одежду – объясняет стилист

 

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Допис, поширений СТИЛЬ & МОДА ???????? (@less_is_best_fashion)

По словам стилиста Оксаны Шевчук, летний гардероб нужно подбирать взвешенно и тщательно. Летом особенно важно, чтобы топов, шорт и рубашек было в гардеробе достаточно. Ведь именно летом нас преследуют жара, пот и частые стирки.

Не столь важна сама вещь, как варианты ее стилизации в образе. Итак, пробуйте новые необычные комбинации, которые предлагает нам современная мода и находите свои любимые и комфортные формулы образов.

 

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Допис, поширений СТИЛЬ & МОДА ???????? (@less_is_best_fashion)

В этом сезоне популярностью будут пользоваться: экстремальное мини, высокие ботфорты, джинсы-клеш, простые футболки и майки, а также мужские рубашки и пиджаки, любимые туфли Мэри Джейн и неизменное плетеное ведерко, купленное на обычном продуктовом рынке. Эта сумка прекрасно вписывалась как и в вечерние образы, так и в пальто.

 

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Допис, поширений VeraSemik (@verasemik)

Цвета, которые считаются базовыми, должны быть не вопиющими, гармоничными и нежными. К примеру:

  • черный;
  • серый;
  • бежевый;
  • белый;
  • коричневый;
  • синий;
  • молочный.

Главные тренды сезона лето 2023:

 

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Допис, поширений Aga (former: simple.effortless.life) (@simple_effortless_life)

  • большие карманы;
  • кружево;
  • одежда в стиле гранж;
  • асимметрия;
  • деним;
  • серебряные элементы;
  • драпировки.

Вещи, входящие в базовый гардероб лето 2023:

 

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Допис, поширений Daria (@thesoftflair)

  • трикотажный костюм;
  • рубашка;
  • 3 футболки;
  • шорты;
  • 3-4 топа;
  • 2 пары джинсов светлого цвета;
  • несколько штанов клеш;
  • пиджак;
  • джинсовая рубашка или кожанка (по выбору);
  • 2-3 сумочки;
  • штаны-палаццо;
  • 3-5 платьев;
  • юбка;
  • водолазка;
  • стильные аксессуары по вашему вкусу;
  • босоножки;
  • легкие кроссовки;
  • туфли или лоферы.

 

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Допис, поширений Kasia (@kateannsimplicity)

К этому списку, по словам эксперта, можно добавить свитер, леггинсы, миди платье, балетки, очки, гольф, длинную джинсовую юбку, брюки-карго, платье-комбинацию, шелковый платок, вязаный жилет, универсальный пояс, ботинки с длинным носком и классическую сумочку через плечо.

 

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Допис, поширений користувачем @monikk__a

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Теги
Взуття літо Мода модні тренди Одяг Стиль
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