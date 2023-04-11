Базовый гардероб – это определенное количество одежды, обуви и украшений, составляющих капсулу в тот или иной период, в зависимости от сезона года. Он должен быть универсален, удобен и легко комбинироваться между собой. Базовый гардероб на лето 2023: что должно быть в капсуле – читайте в материале.
Базовый гардероб на лето 2023: как правильно совмещать одежду – объясняет стилист
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По словам стилиста Оксаны Шевчук, летний гардероб нужно подбирать взвешенно и тщательно. Летом особенно важно, чтобы топов, шорт и рубашек было в гардеробе достаточно. Ведь именно летом нас преследуют жара, пот и частые стирки.
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Не столь важна сама вещь, как варианты ее стилизации в образе. Итак, пробуйте новые необычные комбинации, которые предлагает нам современная мода и находите свои любимые и комфортные формулы образов.
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В этом сезоне популярностью будут пользоваться: экстремальное мини, высокие ботфорты, джинсы-клеш, простые футболки и майки, а также мужские рубашки и пиджаки, любимые туфли Мэри Джейн и неизменное плетеное ведерко, купленное на обычном продуктовом рынке. Эта сумка прекрасно вписывалась как и в вечерние образы, так и в пальто.
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Цвета, которые считаются базовыми, должны быть не вопиющими, гармоничными и нежными. К примеру:
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- черный;
- серый;
- бежевый;
- белый;
- коричневый;
- синий;
- молочный.
Главные тренды сезона лето 2023:
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- большие карманы;
- кружево;
- одежда в стиле гранж;
- асимметрия;
- деним;
- серебряные элементы;
- драпировки.
Вещи, входящие в базовый гардероб лето 2023:
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- трикотажный костюм;
- рубашка;
- 3 футболки;
- шорты;
- 3-4 топа;
- 2 пары джинсов светлого цвета;
- несколько штанов клеш;
- пиджак;
- джинсовая рубашка или кожанка (по выбору);
- 2-3 сумочки;
- штаны-палаццо;
- 3-5 платьев;
- юбка;
- водолазка;
- стильные аксессуары по вашему вкусу;
- босоножки;
- легкие кроссовки;
- туфли или лоферы.
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К этому списку, по словам эксперта, можно добавить свитер, леггинсы, миди платье, балетки, очки, гольф, длинную джинсовую юбку, брюки-карго, платье-комбинацию, шелковый платок, вязаный жилет, универсальный пояс, ботинки с длинным носком и классическую сумочку через плечо.
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