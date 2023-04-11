Базовый гардероб – это определенное количество одежды, обуви и украшений, составляющих капсулу в тот или иной период, в зависимости от сезона года. Он должен быть универсален, удобен и легко комбинироваться между собой. Базовый гардероб на лето 2023: что должно быть в капсуле – читайте в материале.

Базовый гардероб на лето 2023: как правильно совмещать одежду – объясняет стилист

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По словам стилиста Оксаны Шевчук, летний гардероб нужно подбирать взвешенно и тщательно. Летом особенно важно, чтобы топов, шорт и рубашек было в гардеробе достаточно. Ведь именно летом нас преследуют жара, пот и частые стирки.

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Не столь важна сама вещь, как варианты ее стилизации в образе. Итак, пробуйте новые необычные комбинации, которые предлагает нам современная мода и находите свои любимые и комфортные формулы образов.

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В этом сезоне популярностью будут пользоваться: экстремальное мини, высокие ботфорты, джинсы-клеш, простые футболки и майки, а также мужские рубашки и пиджаки, любимые туфли Мэри Джейн и неизменное плетеное ведерко, купленное на обычном продуктовом рынке. Эта сумка прекрасно вписывалась как и в вечерние образы, так и в пальто.

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Цвета, которые считаются базовыми, должны быть не вопиющими, гармоничными и нежными. К примеру:

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черный;

серый;

бежевый;

белый;

коричневый;

синий;

молочный.

Главные тренды сезона лето 2023:

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большие карманы;

кружево;

одежда в стиле гранж;

асимметрия;

деним;

серебряные элементы;

драпировки.

Вещи, входящие в базовый гардероб лето 2023:

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трикотажный костюм;

рубашка;

3 футболки;

шорты;

3-4 топа;

2 пары джинсов светлого цвета;

несколько штанов клеш;

пиджак;

джинсовая рубашка или кожанка (по выбору);

2-3 сумочки;

штаны-палаццо;

3-5 платьев;

юбка;

водолазка;

стильные аксессуары по вашему вкусу;

босоножки;

легкие кроссовки;

туфли или лоферы.

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К этому списку, по словам эксперта, можно добавить свитер, леггинсы, миди платье, балетки, очки, гольф, длинную джинсовую юбку, брюки-карго, платье-комбинацию, шелковый платок, вязаный жилет, универсальный пояс, ботинки с длинным носком и классическую сумочку через плечо.