Джинсовая юбка есть в гардеробе каждой модницы. Это уже универсальная вещь, актуальная на протяжении нескольких сезонов. Однако иногда возникает вопрос — с чем ее правильно носить?

Факты ICTV вместе с персональным стилистом Викторией Стебловской разобрались, с чем носить джинсовую юбку, и подобрали интересные луки, которые не оставят вас равнодушными.

Самый быстрый и беспроигрышный вариант лука с джинсовой юбкой любой длины — базовая футболка. Стилист отметила, что она может быть абсолютно любого цвета и принта.

— От безумно ярких до темных. Выбирайте под свое настроение, — сказала Виктория.

В этом сезоне она рекомендует обратить внимание на футболки-матроски. Образ можно завершить аксессуарами, либо дополнить сверху жакетом или жилетом. Например, джинсовой курткой.

— Такой образ будет работать в направлении моды 90-х, что тоже уже долго актуально, — отметила Стебловская.

Она подчеркнула, что в сочетании вещей важен именно крой, который сделает лук более современным.

Обувь может быть абсолютно разной: от кроссовок до высокого каблука.

— Главное — не утрируйте спортивный образ еще и спортивной обувью, и наоборот. Пробуйте сочетать разные стили, — подчеркнула стилист.

Джинсовая юбка будет хорошо смотреться в сочетании с кроп-топом. В таком луке верхний слой необходим для модности и актуальности образа.

Рекомендует стилист обратить внимание и на блузу, которая может быть как женственной, так и немного инфантильной.

— Такая блуза будет хорошо работать с противоречивой кэжуальной юбкой, что сейчас и есть самым актуальным стилистическим приемом нашего времени, — поделилась Стебловская.

Можно сочетать джинсовую юбку и с рубашкой oversize с мужского плеча, заправив ее немного спереди или выпустив поверх.

Если брать более холодное время года, тогда джинсовая юбка будет стильно смотреться в сочетании с мягким свитером oversize.

— Под длину мини хорошо подойдут ботинки, под миди — высокие сапоги из кожи или глянцевые. Опять же, это для того, чтобы играть в образе с разными фактурами, — отметила Виктория.

Поверх можно одеть объемную косуху, пальто, тренч или жилет.