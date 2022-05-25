Певица Тина Кароль сказала, какого мужчину сейчас видит рядом с собой.

На днях артистка появилась на сцене в Лондоне на благотворительном концерте. Там она вспомнила и о наших бойцах, отметив, что хотела бы рядом с собой видеть такого спутника.

— Вы знаете, я долго думала о том, какой бы мне сейчас понравился мужчина. Если раньше можно было присматриваться к светскому льву, то сегодня мой герой должен быть с автоматом, небритый и немытый. Вот такой подходит. Сегодня наши защитники – самые желанные мужчины для брака… Раньше это был сердцеед, а сегодня – краш, — сказала Тина Кароль перед своим выступлением.

Далее артистка исполнила свою новую песню, под которую на экране появлялись украинские защитники, среди которых также был телеведущий Даниэль Салем, хореограф Дмитрий Дикусар и лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк.

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Ранее мы писали о том, что Тина Кароль появилась на Каннском фестивале в платье-вышиванке. Стоимость такого наряда более 12 тыс. грн.

На благотворительном вечере она исполнила песню Намалюю тобі зорі.