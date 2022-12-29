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Батюшка смеялся: Нина Матвиенко согрешила во время войны

29 декабря 2022, 12:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Нина Матвиенко

Народная артистка Украины Нина Матвиенко рассказала, что согрешила во время полномасштабной войны в Украине. Певица обругала российский оккупантов, после чего решила сходить в церков, чтобы покаяться.

Исполнительница призналась — бывает, когда очень сильно злиться на россиян, может проронить слово — подлецы. Однако несколько раз с ее уст слетали слова и “покрепче”.

— Ну “падло” говорю на москалей, на орков говорю “подлюки”, “падлы”. Но я ходила каяться. Материлась несколько раз, но пошла покаялась, и батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить. Так довели же! Довели — так я ему и сказала, — смеясь призналась Матвиенко.

Добавляет, иногда может и фигу показать.

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