Отец Бритни Спирс Джейми отрицает прослушивание спальни своей дочери. Об этом он заявил в Верховном суде Лос-Анджелеса после обвинения в шпионаже за своей дочерью.

— Мне сообщили об утверждении, что жучок был помещен в спальню Бритни для прослушивания. Это утверждение ложно, — сообщил Джейми в судебных документах дела.

Бывший опекун звезды заявил, что он готов об этом повторять даже “под страхом наказания за лжесвидетельство”. Однако он не опроверг обвинения о шпионаже за телефоном Бритни.

В документальном фильме Controlling Britney Spears, который вышел в сентябре 2021 года, бывший сотрудник службы безопасности Black Box Security Алекс Власов заявил, что отец Бритни тайно записал более 180 часов аудиозаписей с ее спальни — это касается и разговоров с певицей ее детей и адвоката. Также он перехватывал ее текстовые сообщения, звонки, а также активность в интернете — это касается и истории поиска в браузере.

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Проблемы с законом могут быть не только у отца Бритни, но и у ее бывшего мужа. Джейсон Александр в июне ворвался на свадьбу к певице, из-за чего он может пробыть в тюрьме до 5 лет за вандализм и побои.