Фронтмен российской рок-группы ДДТ Юрий Шевчук публично выступил со смелым заявлением касательно действий президента РФ. Музыкант сделал это на концерте перед многотысячной аудиторией в Уфе.

Во время своего сольного выступления он решил напомнить россиянам, что действительно значит патриотизм.

— Родина, друзья, – это не задница президента, которую нужно все время целовать. Родина – это бабушка-нищая на вокзале, которая продает картошку. Вот это – Родина,– произнес Юрий Шевчук.

Публика явно не ожидала такого перфоманса — зал поддержал музыканта овациями.

Правда, подобные осуждения не остаться незамеченными в России — Юрия оперативно допросили. Силовики быстро пробрались за кулисы концерта и остались с ним наедине на протяжении часа. Об этом заявил директор продюсерского центра Радус Радмир Усаев.

По его словам, фронтмена ДДТ хотели задержать, но ему дали подписать протокол и оставили на свободе.

— И вновь Шевчук подтвердил, что он настоящий мужик, так как ни какого страха и подавленности после задержания в нем не было, — добавил продюсер.

Юрий своим творчеством выступает против войны — в конце апреля на одном из концертов группа ДДТ выступала на фоне сине-желтой подсветки. Так музыканты пытается заставить жителей России обратить внимание на все ужасы, происходящие в Украине.