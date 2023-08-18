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Барських і Дорофєєва презентували спільний трек: як звучать українські Ритми

18 Серпня 2023, 09:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Макс Барських і Надя Дорофєєв
Джерело: Макс Барських

Макс Барських і Надя Дорофєєва презентували україномовний трек Ритми, а також кліп на нього. Режисером відео став Алан Бадоєв.

Реалізувати ідею та зняти кліп команді вдалося лише за тиждень.

– Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх і звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає спасінням і енергетичним сплеском, – каже Макс Барських.

Дорофєєва зауважила, що завдяки теплим дружнім стосункам із Максом робота вийшла натхненною і легкою.

– Так цінно зараз мати можливість створювати музику в рідній країні та дарувати її людям – якісну, сучасну, стильну, українську. Ми вклали сюди свою душу – сподіваюсь, що всі це відчують і ця робота знайде відгук у серцях, – додала вона.

Шанувальникам дует припав до душі. У коментарях вони висловили захоплення новою роботою Барських і Дорофєєвої:

  • Супертрек! Український бренд стає трендовим та осліпляє неймовірними кольорами та емоціями! Молодці!
  • Дуже крутий трек, ви неймовірні!
  • Ніжно і драйвово! Клас!
  • Українська мова з ваших уст неймовірна!
  • Це краще, ніж я очікувала!
  • Легка і водночас глибока, наповнена теплом пісня. Мені подобається. Дякую!
  • І цей вайб створили артисти, які протистоять російським окупантам у час війни на музичному фронті? Браво!

Новий трек Ритми увійде до україномовного альбому Макса Барських Зорепад, вихід якого запланований на 8 вересня.

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Макс Барських Надя Дорофєєва
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