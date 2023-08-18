Макс Барских и Надя Дорофеева презентовали украиноязычный трек Ритми, а также клип на него. Режиссером видео стал Алан Бадоев.

Реализовать идею и снять клип команде удалось всего за неделю.

— Эту работу мы с Надей посвящаем всем друзьям, всем украинцам, которые сейчас не с нами. Полтора года мы не собираемся компаниями, полтора года мы не слышим смех и звуки радости наших близких. Мы поставили на паузу все то, что так искренне и незабываемо грело наши сердца. Наше новое видео об эмоциональных качелях, где музыка становится спасением и энергетическим всплеском, — говорит Макс Барских.

Дорофеева отметила, что благодаря теплым дружеским отношениям с Максом работа получилась вдохновенной и легкой.

— Так ценно сейчас иметь возможность создавать музыку в родной стране и дарить ее людям — качественную, современную, стильную, украинскую. Мы вложили сюда свою душу — надеюсь, что все это почувствуют и эта работа найдет отклик в сердцах, — добавила она.

Поклонникам дуэт пришелся по душе. В комментариях они выразили восхищение новой работой Барских и Дорофеевой:

Супертрек! Украинский бренд становится трендовым и ослепляет невероятными цветами и эмоциями! Молодцы!

Очень крутой трек, вы невероятные!

Нежно и драйвово! Класс!

Украинский язык из ваших уст невероятный!

Это лучше, чем я ожидала!

Легкая и одновременно глубокая, наполненная теплом песня. Мне нравится. Спасибо!

И этот вайб создали артисты, которые противостоят российским оккупантам во время войны на музыкальном фронте? Браво!

Новый трек Ритми войдет в украиноязычный альбом Макса Барских Зорепад, выход которого запланирован на 8 сентября.