Володимир Дантес розповів про труднощі в його кар’єрі перед виходом української версії пісні Девочка Оля. Артист заявив, що актуальний трек вийде 14 липня – щоб фанати не нудьгували, музикант розкрив історію запису оригіналу.

Так, історія бере свій початок із шоу Фабрика зірок 2008 року, в якому Володимир брав участь. Тоді майбутній музикант жив у павільйоні без вікон, годинника та зв’язку – для нього це було справжнім випробуванням. Але труднощі на нього чекали перед самим фіналом, коли він міг вилетіти з шоу.

– Коли мені дали послухати пісню Девочка Оля, я запитав: Ви хочете, щоб я програв? Але в ній дуже чіпляв програш, який круто звучить на гітарі. За два дні до концерту потрібно було записати пісню – пам’ятаю, як я перенервував, і був тиск 190 на 110. Я ледве ходив, не дихав і лежав. Мене вистачило рівно на одну спробу запису – кожна нота завдавала мені фізичного болю, і після цього мене забрали в лікарню, – заявив Дантес.

Музикант додав, що саме такий важкий стан на момент запису і передає весь той біль слів. Можливо, саме це і зробило пісню Девочка Оля хітом.

Нагадаємо, що українську версію пісні вже могли почути фанати Володимира – Дантес і Монатік виконали Девочку Олю на сцені в Луцьку, чим приємно здивували фанатів.